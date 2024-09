7x museums vol archeologische vondsten

Geschiedenis is hip! Kijk maar Tom Waes die in ‘Het verhaal van Vlaanderen’ in onze geschiedenis dook, en Arnout Hauben die in ‘Interview met de geschiedenis’ alle koningen van België mocht interviewen. Wil je zelf snuisteren in het verleden? Dat kan in deze zeven historische museums!

1. Het Préhistomuseum

Het Préhistomuseum in het Waalse Flémalle is niet zomaar een museum. Je vindt er de grot van Ramioul, waar erfgoed, wetenschap en natuur hand in hand gaan. Archeologen nemen klein en groot mee op avontuur, tot in de prehistorie. Leer vuur maken met twee stenen of stokken, waag je aan een potje ‘speerdrijven’ en ga aan de slag met vuurstenen. Waag je daarna aan het blotevoetenpad, waar er diersporen te vinden zijn en waar je kunt stappen in de authentieke voetsporen van prehistorische mensen.

Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle.

2. Het Archeoforum

Onder de Place Saint-Lambert in Luik (ja, je leest het goed: ónder) ligt de grootste stedelijke archeologische site van heel Europa: het Archeoforum, waar er trouwens nog steeds archeologische vondsten worden gedaan. Curieuzeneuzen kunnen er op ontdekkingstocht doorheen de ontwikkeling van de vurige stad, van begin tot nu. Je komt te weten hoe de eerste mensen leefden, je vindt er overblijfselen van een indrukwekkende Romeinse villa en een crypte op de plek waar de heilige Sint-Lambertus werd vermoord…

Tip: als je dan toch in Luik bent, mag een bezoekje aan Le Grand Curtius zeker niet ontbreken. Je vindt er tal van wapens en glas- en kunstwerken terug die tot wel 500.000 jaar oud zijn.

Place Saint-Lambert, 4000 Liège.

3. Het Gallo-Romeins Museum

Of de Belgen echt de dappersten van de Galliërs waren, zoals Julius Caesar ooit gezegd heeft, dat kom je te weten in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Je ontdekt er het verhaal van de mens, van de prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd.

Tip: krijg je maar niet genoeg van de Galliërs? In de Waalse stad Ath ligt er nog een Gallo-Romeins Museum, waar je scheepswrakken kunt bewonderen die bijna tweeduizend jaar oud zijn!

Kielenstraat 15, 3700 Tongeren.

4. Het Regionaal Archeologisch Museum

Eens je de prachtige 17de-eeuwse deur bent gepasseerd, word je in het Regionaal Archeologisch Museum in Maaseik letterlijk terug de tijd in gezogen. Je komt meer te weten over de geschiedenis van de Maas, en iedereen die errond leefde. Welke planten plukten zij? Welke kleren droegen ze? En wat was het lievelingsgerecht van de Maaslanders? Na een wandeling doorheen de geschiedenis is het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken in de ontdekkingskamer. Spannend!

Markt 45, 3680 Maaseik.

5. Het Andenne Museum

In het Andenne Museum in Le Phare stap je in niet één maar twee wondere wereld. In de grot van Scladina botsten archeologen al op tal van fossiele beenderen, waaronder die van het neanderthalerkind van Scladina. Het is een van de meest spectaculaire archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw in ons land. Daarnaast dompelt het Andenne Museum je helemaal onder in de wondere wereld van keramiek, dat sinds de oudheid wordt beoefend in de Waalse streek. In het museum verklappen oude ambachtslui je de preciese know-how van hun metier.

Promenade des Ours 37, 5300 Andenne.

6. Het Musée du Malgré-Tout

In een eeuwenoude elektriciteitscentrale in het Waalse dorpje Treignes vind je het Museum van Malgré Tout. Het herbergt een prachtige collectie archeologische vondsten die in de streek werden gedaan. De objecten nemen je mee naar de prehistorie en het Neolithicum (de nieuwe steentijd).

Stationstraat 28, 5670 Treignes.

7. Het Koninklijk Museum van Mariemont

In het Koninklijk Museum van Mariemont, dat midden in het prachtige park in Morlanwelz ligt, vind je de verzameling terug van de 19de-eeuwse steenkoolindustrieel Raoul Warocqué. Het museum neemt je mee naar verre oorden, duizenden jaren geleden. Tot in de Griekse en Egyptische oudheid. Zag jij ooit al een mummie van dichtbij?

Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz.

Nog meer museumpret:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!