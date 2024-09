Meeldauw of witziekte: hoe te herkennen en voorkomen

Zie je een witte poederachtige laag over de bladeren van je tuinplanten? Dan heb je vast te maken met meeldauw of witziekte. Een typische plantenplaag die we in de late zomer vaak zien opduiken. Lees er hier alles over!

Wat is meeldauw?

Meeldauw of witziekte is een veelvoorkomende schimmelziekte waar we ons gelukkig geen zorgen over hoeven te maken. De schimmel vormt zich oppervlakkig op het blad en de plant kan er best tegen. Enkel als de schimmel het hele blad of de hele plant bedekt, kan de plant (of het blad) sterven. Het komt meestal voor vanaf eind augustus, wanneer de dagen korter en natter worden.

Meeldauw herkennen

Zoals het een schimmel betaamt, floreert meeldauw op warme (+15°C) dagen na een vochtige periode.

De twee benamingen van deze schimmelziekte (meeldauw en witziekte) geven al veel prijs over hoe je het kunt herkennen: witte vlekken die als een dauw op de bladeren liggen. Als je erover wrijft, komt er een beetje ‘meel‘ mee. Je vindt het voornamelijk op je courgette-, pompoen-, komkommer- en meloenplanten, maar ook sierplanten zoals goudsbloemen, rozen en zinnia’s krijgen ermee te maken.

Het begint met een aantal witte vlekken op de bladeren, maar dat is niet erg. Een beetje meeldauw zal je planten niet schaden, maar je moet wel voorkomen dat het erger wordt. Want de schimmel onttrekt vocht uit de bladeren, waardoor het op termijn wel een probleem kan worden. Als de ziekte vergevorderd is, kan het blad namelijk helemaal uitgedroogd raken.

Vergevorderde meeldauw herken je aan bruine vlekken en omhoog krullende bladeren. Om dat te vermijden, knip je een aangetast blad best helemaal weg.

Vergevorderde meeldauw

Meeldauw voorkomen

Meeldauw voorkomen is eigenlijk bijna onmogelijk. Eens het najaar in aantocht is, kun je er bijna van op aan dat je witte vlekjes op courgetteplanten zult zien.

Wil je het toch zoveel mogelijk beperken? Zorg dan voor voldoende luchtcirculatie in je tuin. Zoals je bij tomaten bladeren wegknipt om de tomatenziekte te voorkomen, geldt dat eigenlijk op groter niveau voor alle planten in je moestuin. Planten die te dicht bij elkaar staan, zijn namelijk erg schimmelgevoelig.

Plant je moestuinplanten daarom niet te dicht bij elkaar. Laat genoeg ruimte tussen bijvoorbeeld verschillende boontjesrijen of courgetteplanten, en durf bladeren weg te knippen als het te compact dreigt te worden.

Meer moestuinnieuws

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!