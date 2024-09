3x cardigan breien voor de herfst

De herfst gluurt om de hoek en dat betekent vestentijd… Je vindt ze volop in de nieuwe collecties, maar zelf eentje breien is natuurlijk leuker én origineler!

Cardigan breien: 3 varianten

1. De mouwloze basic

© Monique Van Endert

Deze lange cardigan is een pure basic die alle stijlen aankan én die je bovendien makkelijk zelf kunt breien. We maakten hem van pluizig mohair voor eindeloos draagcomfort. De oudroze tint combineer je met heel veel andere kleuren zoals groen, kaki, grijs, blauw, camel, bruin – ja, zelfs met oranje en roest. En omdat deze cardigan mouwloos is, showt hij mooi de mouwen van je kledingstuk eronder.

De werkbeschrijving kun je hier downloaden. Zin om aan de slag te gaan? Surf naar libelle.be/cardigan en bestel het kant-en-klare breipakket van deze cardigan voor maar € 80,99.

2. Met een vrolijk streepje

© Monique Van Endert

Dit vest met gestreepte mouwen is een vrolijke variant die elke basic extra power geeft. Want als je dan toch kiest voor mouwen, kun je die net zo goed laten opvallen, toch? Heerlijk, dat streepjespatroon in tinten die allemaal bij elkaar passen. Een detail dat toch niet alle aandacht trekt, precies zoals we het willen.

De werkbeschrijving kun je hier downloaden. Zin om aan de slag te gaan? Surf naar libelle.be/cardigan en bestel het kant-en-klare breipakket van deze cardigan voor maar € 129,99.

3. Bijzonder met de gerstekorrel

© Monique Van Endert

Een echte topper met oog voor detail, dankzij de decoratieve gerstekorrel die de (iets minder lange) mouwen net dat extraatje geeft. De gerstekorrelsteek geeft structuur, maar is even makkelijk als een gewone boordsteek, zodat zelfs beginners geen steekje laten vallen.

De werkbeschrijving kun je hier downloaden. Zin om aan de slag te gaan? Surf naar libelle.be/cardigan en bestel het kant-en-klare breipakket van deze cardigan voor maar € 107,99.

Productie en foto’s: Monique Van Endert • Assistent: Cedric Proot. • Uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Styling: Catherine Mys • Make-up: Isolde Roels • Model: Tilly bij Euromodel

Meer breipatronen:

