6 cosy sjaals om zelf te breien

Trotseer deze winter de ijzigste kou in stijl met een sjaal die je zelf hebt gebreid. Wij helpen je graag op weg met tekst, uitleg én video zodat je tijdens het breien de draad niet kwijtraakt.

Ontdek hier onze handige stap-voor-stap video’s!

1. Iedereen aan boord!

© Monique Van Endert

Met een boordsteek creëer je elastische boordjes aan kleding-stukken, maar je kunt de steek natuurlijk net zo goed gebruiken om een hele sjaal mee te breien. Zo maak je er een heerlijk warm (én uniseks) exemplaar mee dat overal bij past.

Moeilijkheidsgraad: **

Zin gekregen om deze sjaal te breien? Bekijk hier de werkbeschrijving.

Zelf aan de slag? Bestel ons kant-en-klare breipakket!

2. Mag het wat uitdagender?

© Monique Van Endert

Doordat rechtse en averechtse steken afwisselend en geschrankt boven elkaar worden gebreid, krijgt deze sjaal met de gerstekorrelsteek zijn typische uitstraling. Een stijlvolle must-have voor koude dagen!

Moeilijkheidsgraad: ***

Zin gekregen om deze sjaal te breien? Bekijk hier de werkbeschrijving.

Zelf aan de slag? Bestel ons kant-en-klare breipakket!

3. Statement sjaal

© Monique Van Endert

Dit exemplaar staat op zichzelf: het ingenieuze – maar eenvoudige – dambordpatroon van deze sjaal brei je in blokjes van rechtse en averechtse steken. De strakke lijnen van de blokjes worden mooi gecounterd door de speelse franjes aan de uiteinden. Een vrolijke en stijlvolle sjaal!

Moeilijkheidsgraad: ***

Zin gekregen om deze sjaal te breien? Bekijk hier de werkbeschrijving.

Zelf aan de slag? Bestel ons kant-en-klare breipakket!

4. Beginnersfavoriet

© Monique Van Endert

Hét ideale project voor echte beginners: een sjaal gebreid in de ribbelsteek. Je breit alle naalden rechts waardoor er een mooi ribbelpatroon ontstaat. De kenmerkende ribbeltjes van deze steek geven een knusse look aan elke winteroutfit.

Moeilijkheidsgraad: *

Zin gekregen om deze sjaal te breien? Bekijk hier de werkbeschrijving.

Zelf aan de slag? Bestel ons kant-en-klare breipakket!

5. Tricot oh oh

© Monique Van Endert

Met zijn herkenbare v’tjes-patroon is de tricotsteek één van de meest tijdloze breisteken. Het is een steek die mooi is met alle types wol, maar zeker met garens waar fluffy mohair in zit, waardoor je sjaal een heerlijk zachte uitstraling krijgt.

Moeilijkheidsgraad: **

Zin gekregen om deze sjaal te breien? Bekijk hier de werkbeschrijving.

6. Sta op je strepen…

© Monique Van Endert

… want ze geven je sjaal die bijzondere je-ne-sais-quoi-uitstraling. Kies je eigen kleurenmix die bij je garderobe past en je creëert een op-en-top unieke en modieuze sjaal!

Moeilijkheidsgraad: **

Zin gekregen om deze sjaal te breien? Bekijk hier de werkbeschrijving.

Productie en foto’s: Monique Van Endert • Assistentie: Cédric Proot • Uitwerking ideeën: Véronique Maurissen (gaarne.be) • Styling: Catherine Mys • Make-up: Isolde Roels • Model: Annelies • Met dank aan Daphné De Herdt voor de mooie locatie (@daphsatelyay op Instagram)

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!