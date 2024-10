Zoveel panty’s, zoveel keuze. Voor welke panty kies je nu best? En belangrijker nog: hoe hou je ‘m zo lang mogelijk mooi en laddervrij?

De perfecte panty

Panty’s bestaan in alle kleuren, prints en stijlen. Vooral zwarte en effen exemplaren zijn tijdloos en passen bij elke gelegenheid, maar ook panty’s met prints zijn populair.

Wat betekenen die termen op de verpakking?

DEN : hoe hoger de DEN, hoe minder doorschijnend de panty. Dat hangt ook af van de manier van breien (meer open of niet) en de dikte van de garens.

: hoe hoger de DEN, hoe minder doorschijnend de panty. Dat hangt ook af van de manier van breien (meer open of niet) en de dikte van de garens. Sheer : geeft aan dat de nylonkous transparant is.

: geeft aan dat de nylonkous transparant is. Opaque: verwijst naar een panty die de huid niet (of amper) laat zien.

De ideale doorschijnende panty

Niet elke transparante nylonkous heeft dezelfde kleur. Trek ‘m daarom eens over de rug van je hand om te zien welke nudetint het best bij je huidskleur past. Ga zoveel mogelijk in natuurlijk licht staan en kijk naar het effect op de binnenkant van je pols. Een transparante nylonkous moet je eigen huidskleur namelijk complementeren, niet lichter of donkerder maken.

Zo hou je ‘m langer mooi: 5 tips

1. Kies de juiste maat

Te kleine nylonkousen scheuren makkelijker. Kies daarom voor je eigen comfort en ga voor de juiste maat. Op de verpakking van de panty staat dikwijls een maattabel op basis van je lengte en gewicht. Bij twijfel kies je beter voor een maatje te groot dan te klein.

2. Trek je panty rustig aan

Omwille van de dunne en fragiele stof trek je een panty best traag en voorzichtig aan. Let daarbij op dat er geen haakjes aan je nagel zitten die de stof zouden kunnen beschadigen. Rol ‘m op en trek ‘m rustig en gelijkmatig van je voet over je knie naar boven.

3. Was je panty juist

Je kunt je panty met de hand of in de wasmachine (op max. 30°C) wassen. Plooi hem in dat geval in vieren en stop ‘m in een waszakje of kussensloop. Laat hem nadien aan de lucht drogen. De droogkast zou je nylonkous kunnen krimpen of beschadigen.

4. Vermijd ladders

Maak je kousenbroek nat, steek ‘m in een zakje en laat hem overnachten in de diepvriezer. De dag erna laat je de kousen ontdooien en kun je ze zonder problemen aantrekken. Pas dit trucje eenmalig toe, nog voor je de panty de eerste keer draagt: het zorgt voor een sterkere stof, waardoor hij langer laddervrij zal blijven.

Ook haarspray verstevigt de stof van je nylonkous. Doe ze aan en verstuif er een beetje haarlak op. Deze truc werkt wel maar tot je de panty wast.

5. Toch een ladder?

Zit er toch een gaatje of ladder in je nylonkous, aan de voet, bijvoorbeeld? Doe er dan wat doorschijnende nagellak op. Dat verhardt de stof, waardoor het gaatje niet groter kan worden.

5x pantypret

