5 unieke vazen gemaakt van wegwerpmateriaal

Waarom nieuwe vazen kopen als je ze zelf kunt maken met gerecycleerd materiaal? Met een beetje verf, touw of andere decoratie maak je van flessen, blikjes of bokalen in een mum van tijd iets bijzonders. Fijn voor het milieu én je interieur!

Brikken & bloemen

© Wout Hendrickx

Drankkartons zijn perfect om te recycleren! Spuit ze in een leuk kleurtje en teken er motiefjes op. Je pmd-zak vaart er ook wel bij: het duurt net iets langer voor hij vol is!

Dit heb je nodig

• 3 lege brikken in verschillende groottes • spuitbussen in goud (bijv. bij Schleiper) • blauwe metallic stift (bijv. bij Schleiper)

Zo maak je het

1 Spoel de brikken uit en laat goed drogen.

2 Spuit de brikken rondom in een kleurtje en laat ze goed drogen. Als de verf nog niet dekkend genoeg is na de eerste verfbeurt, spuit de brikken dan eventueel nog een keertje als ze gedroogd zijn.

3 Teken met de stift verschillende motiefjes op de brikken. Zet drie verschillende soorten bloemen in de brikken.

Tip! Door de brikken in dezelfde kleur te spuiten en voor alle brikken dezelfde stift te gebruiken, creëer je een harmonieus effect, ook al teken je er andere motiefjes op.

Aan een touwtje

© Wout Hendrickx

Speel eens met contrasten: combineer verf en jute touw om van een simpele fles een rustieke vaas te maken.

Dit heb je nodig

• 2 lege flessen in verschillende groottes • katoengaren of jute touw (bijv. bij Schleiper) • lijmpistool of secondelijm • spuitbussen in 2 verschillende kleuren toon op toon (bijv. bij Schleiper)

Zo maak je het

1 Spoel de flessen uit en laat goed drogen. Verwijder de etiketten door de flessen een tijdje in warm water te laten weken. Droog goed af.

2 Spuit de onderste helft van elke fles in een kleurtje.

3 Doe een drupje lijm op het midden van de fles en kleef er het uiteinde van het katoengaren in. Begin vanaf hier te wikkelen. Voeg telkens een drupje lijm toe wanneer het touw daar kruist. Wikkel het garen tot bovenaan de fles. Zet enkele mooie bloemen in de flessen.

Hoogte­verschil

© Wout Hendrickx

Met glazen bokalen kun je meer doen dan je denkt. Plak wat reliëf naar keuze op de bokalen, spuit ze in een mooi kleurtje en maak er in een mum van tijd unieke vazen van.

Dit heb je nodig

• 2 lege glazen bokalen in verschillende groottes • allerlei materiaal dat je op bokalen kunt kleven: friscostokjes, een jute geweven lint, webbing, vormpjes van schuim…) • lijmpistool of secondelijm • spuitbussen in verschillende kleuren (bijv. bij Schleiper)

Zo maak je het

1 Spoel de bokalen uit en verwijder daarna de etiketten van het glas door de bokalen een tijdje te weken in warm water. Laat goed drogen.

2 Kleef met het lijmpistool of secondelijm op elke bokaal een ander type materiaal in een herhalend patroon.

3 Spuit de bokalen rondom in een kleurtje en laat goed drogen. Als de verf nog niet dekkend genoeg is na de eerste verfbeurt, spuit de bokalen dan eventueel nog een keertje als ze gedroogd zijn.

4 Maak een kleiner en een groter boeketje in dezelfde tinten en zet ze in de bokalen.

Blikvanger

© Wout Hendrickx

Geef blikjes een tweede leven door er een kunstige compositie voor je bloemen mee te maken. De afwisseling tussen ‘strakke’ en ‘gekreukte’ blikjes zorgt voor een interessant visueel effect.

Dit heb je nodig

• 5 lege blikjes in verschillende groottes • spuitbus (bijv. bij Schleiper) • jute touw (bijv. bij Schleiper)

Zo maak je het

1 Spoel de blikjes uit en laat ze goed drogen.

2 Knijp in 3 van de 5 blikjes zodat er reliëf in het blikje ontstaat. Hou de andere 2 blikjes gaaf.

3 Spuit de blikjes rondom in een kleurtje en laat goed drogen. Als je de letters nog door de verf ziet, spuit ze dan eventueel nog een keertje na de eerste droogbeurt.

4 Maak een compositie van de 5 blikjes en strik er een eindje jute touw rond.

Tip! Met bloemetjes in dezelfde kleur als de gespoten blikjes creëer je een visueel rustige compositie.

Tof met stof

© Wout Hendrickx

Met een lapje stof naai je in een wip een stoffen ‘jasje’ voor je glazen flessen. De rafelrandjes van de stof maken het extra charmant.

Dit heb je nodig

• lege flessen in verschillende groottes • per fles een stuk stof van ongeveer 40 x 70 cm • naaigaren toon op toon met de stof • naaimachine • verdwijnstift ‘Tryck Marker’ van Prym • stofschaar • kopspeldjes

Zo maak je het

1 Spoel de flessen uit en laat goed drogen.

2 Vouw de stof dubbel met de goede kant naar boven en speld vast, zodat je straks 2 identieke stukken stof hebt.

3 Leg de fles op de dubbelgevouwen stof en volg met de verdwijnstift de omtrek van de fles aan 1 zijde, bijvoorbeeld de linkerkant. Trek de lijn bovenaan nog zo’n 2 à 3 centimeter door tot boven de fles en trek van hieruit een horizontale lijn van links naar rechts, tot het einde van de stof.

4 Knip de omtrek van de fles aan de linkerkant uit, en knip ook de horizontale bovenzijde maar laat de rechterkant van de stof nog ongemoeid.

5 Haal de 2 stoffen van elkaar, en vouw de horizontale bovenzijde van 1 stuk stof 1 centimeter om, naar binnen toe, en speld vast. Stik op 0,3 centimeter naadwaarde. Doe hetzelfde met het andere stuk stof.

6 Speld beide stukken stof opnieuw op elkaar vast, met de goede kant naar boven. Stik de omtrek van de fles aan de linkerkant op 1 centimeter naadwaarde, van boven tot onder.

7 Schuif de genaaide stof over de fles en kijk of het mooi de welving van de fles volgt (aan de linkerkant). Als je tevreden bent, markeer dan met de verdwijnstift waar de rand moet komen aan de rechterkant. Het stoffen ‘jasje’ moet niet te strak rond de fles zitten, maar ook niet te los. Haal de stof weer van de fles, leg ze plat op tafel in de lengte en vouw de stof dubbel in de lengte zodat je de vorm van de linkerkant kunt gebruiken om de vorm van de rechterkant te tekenen.

8 Stik de lijn die je aan de rechterkant hebt getekend op 1 centimeter naadwaarde. Voordat je de stof afknipt, test eerst of het jasje daadwerkelijk over de fles past. Als alles goed past, kun je de stof aan de rechterkant ook knippen.

9 Steek er enkele mooie bloemen in en maak een sfeervolle compositie.

Goed om te weten! Je kunt eender welk type fles gebruiken aangezien je het patroon zelf tekent op basis van de vorm van de fles. De opening onderaan blijft telkens open zodat je de stof vlot over de flessen kunt schuiven. Reken op 4 à 5 centimeter extra stof aan elke zijkant van de fles, waarmee je de bolling van de fles in het patroon verwerkt.

