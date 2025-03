De moestuin in maart: 8x planten of zaaien in volle grond

Zie je in maart het onkruid groeien in jouw moestuin? Perfect, dan is het tijd om eraan te beginnen! Want als het voor hen warm genoeg is om te kiemen, is dat voor je groentjes ook het geval.

Deze groenten kun je nu planten in je moestuin

Moestuin in maart:

1. Radijs

Makkelijker en sneller is haast onmogelijk.

Radijzen kiemen al na 4 dagen en buiten het zaaien heb je er geen omkijken naar.

Zorg er alleen voor dat je zo'n 3 centimeter afstand laat tussen twee zaadjes, anders hebben ze geen ruimte om te 'dikken'.

2. Spinazie

Popeye leerde ons dat je sterk wordt van spinazie, maar het superplantje zelf blijkt ook ontzettend sterk te zijn.

Koude en nattigheid kunnen de groente niet deren en dat maakt ‘m meteen tot een favoriete starter!

Er bestaat vroege en late spinazie . Zaad van vroege spinazie is scherp en puntig, late spinazie is eerder rond en glad.

Er bestaat vroege en late spinazie. Zaad van vroege spinazie is scherp en puntig, late spinazie is eerder rond en glad. Spinazie kiemt na 6 à 10 dagen en een maand later liggen deze jonge blaadjes smakelijk op je bord!

3. Sla

Sla heb je in alle soorten en vormen, kies dus zeker diegene die jij lekker vindt!

Het snelste resultaat heb je met snijsla in bakken . Die is ook heel makkelijk in gebruik: je snijdt af wat je nodig hebt en het groeit daarna gewoon terug. Als je de bak in je huis zet, kun je na 5 weken al oogsten!

Hou je toch meer van kropsla en wil je ook snel resultaat? Koop dan een slaplantje, dan win je enkele weken. Als je toch zaait, hou er dan rekening mee dat slazaad licht nodig heeft om te kiemen. Bedek het daarom met een flinterdun laagje aarde.

4. Erwtjes

Erwten kiemen al bij 5°C en dat maakt ze uitermate geschikt voor een vroege start. Besef wel dat het klimmers zijn en dat ze steun nodig hebben. Als je voor erwtjes kiest, moet je dus ook wat kippengaas of draadgaas voorzien waaraan ze zich kunnen hechten.

Het zaad van deze sierlijke klimmers heeft een harde wand. Help ze dus een handje door ze een nacht in een glas lauw water te weken. Zo wordt hun schil soepeler en kiemen ze sneller.

Wanneer ze uitkomen, bescherm je de scheutjes best tegen vogels en konijnen, want ook die zijn verzot op dit zoete groen.

5. Zomerprei

Deze preisoort is vroeg en groeit snel. Ideaal dus om in de zomer te oogsten, waardoor zijn smaak ongeëvenaard is.

Je kunt natuurlijk zelf prei zaaien, maar als je ze als plantgoed koopt, gaat het veel sneller en kunnen ze in maart al in volle grond.

Je kunt natuurlijk zelf prei zaaien, maar als je ze als plantgoed koopt, gaat het veel sneller en kunnen ze in maart al in volle grond. Zet je plantjes voor je ze in de grond steekt een uurtje in een waterbad voor een optimale groei.

6. Tuinbonen

Tuinbonen zijn makkelijk te kweken, kunnen tegen nachtvorst en geven prachtige bloemen. Verwar tuinbonen niet met struikbonen of klimbonen, want die houden absoluut niet van kou en kunnen dus niet voor de ijsheiligen de grond in.

7. Rabarber

Dit is een vaste plant, dus eens hij geplant is, kan hij rustig op zijn plaats blijven staan.

Heb je er nog geen in je moestuin staan en wil je van rabarber smullen deze zomer? Plant hem dan zo snel mogelijk! Hij kan goed tegen kou en kan dus eigenlijk in februari al in de grond.

Heb je er nog geen in je moestuin staan en wil je van rabarber smullen deze zomer? Plant hem dan zo snel mogelijk! Hij kan goed tegen kou en kan dus eigenlijk in februari al in de grond.

Mooi meegenomen: rabarber weert koolvlieg en bladluis. Zet hem daarom bij voorkeur naast kolen of rapen. Tip: wil je zoete rabarberstengels oogsten? Zet er dan een pot over.

8. En ook nog:

Rode biet, warmoes, raap , ajuin, … Deze soorten kun je een hele lente door planten.

Rode biet, warmoes, raap, ajuin, … Deze soorten kun je een hele lente door planten.

Ook worteltjes kun je al zaaien als je een droog en warm plekje weet te veroveren. Heb je kleigrond? Dan wacht je er best nog even mee. Toch ongeduldig? Koop/maak een koude bak, dan creëer je binnen de kortste keren een microklimaat, waardoor je de natuur 3 weken voor bent. Aardappelen kun je half maart ook in de moestuin planten. Kijk goed naar welk ras je wilt planten, want er bestaan vroege en late rassen. Bij die laatste wacht je best nog even tot april of mei om te planten.

