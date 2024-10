Fantasyromans veroveren in sneltempo (voornamelijk jonge) lezersharten. Op hun Instagram en TikTok delen experts Jonas & Yasmine massa’s tips én ze schreven zelf als duo onlangs hun eerste romantasy – een mix van romantiek en fantasy. Maar als ze écht moesten kiezen, dan staan deze toppers boven aan hun leeslijstje.

Wie zijn onze experts?

Jonas De Backer (28), te volgen via @theboywhoreadsbooks • Yasmine Van Den Meersch (26), te volgen via @thebookishyasmine • Auteurs van het net verschenen ‘De Seizoensproeven’/’The Season Trials’ bij Uitgeverij Pelckmans (22 euro).

Wat is fantasy?

Fantasy speelt zich af in imaginaire werelden met bovennatuurlijke elementen zoals magie, mythische wezens en epische avonturen. Een van de belangrijkste kenmerken van fantasy is worldbuilding: het creëren van heel gedetailleerde en geloofwaardige fictieve werelden. Bekende fantasyseries zijn bijvoorbeeld Harry Potter en The Lord of the Rings.

De favoriete fantasy boeken van Jonas

1. In het vervloekte hart van Rima Orie

Het verhaal: Priya Chkadhari is een bloedkind, wat betekent dat ze in staat is zielen te bespelen. Maar aangezien dit ten strengste verboden is, is het haar lot om dit geheim tot haar dood bij zich te dragen. Wanneer ze gerekruteerd wordt om tot soldaat te worden opgeleid in het grootste militaire fort van het land, Kuwatta, komt daar echter verandering in. Priya komt in een wereld terecht waar brute kracht en een rigide militaire hiërarchie bepalen wie zegeviert, en waar blinde gehoorzaamheid en strikte discipline van iedereen geëist worden.

Lezen, want… Orie heeft een prachtige wereld neergezet die mij vanaf pagina 1 in zijn greep had en niet meer losliet. Je waant je echt in de wereld en kan niet anders dan intens meeleven met alle personages. Extra punten wegens van Nederlandse bodem! Je vindt het boek hier!

2. De Bronzen Stad van S. A. Chakraborty

Het verhaal: Tussen de marktkramen van het achttiende-eeuwse Caïro zingen nog altijd de oude verhalen rond. Verhalen over djinns en geesten. Over steden verborgen in het kolkende zand van de woestijn, vol betoveringen, verlangen en schatten die je stoutste dromen overtreffen. Daar, waar de magie door elke straat stroomt en als stof in de lucht hangt, wacht Daevabad: de legendarische bronzen stad. Achter haar hoge muren en zes djinnpoorten wacht een stad vol intrige en betovering – waar oude vetes verre schaduwen werpen en de machtsstrijd genadeloos is.

Lezen, want… deze politieke fantasy was bijzonder verfrissend en intens om te lezen. Ik kon de boeken in deze serie gewoonweg niet wegleggen! Je vindt het boek hier!

De fantasy toppers van Yasmine

1. Bride van Ali Hazelwood

Het verhaal: Misery Lark is een buitenbeentje. En de dochter van de machtigste vampier van Noord-Amerika. Twee dingen die elkaar – op z’n zachtst gezegd – nogal bijten… Misery’s rustige leventje tussen de mensen is voorbij wanneer haar vader haar als troef inzet voor een historische wapenstilstand met hun grootste vijanden – de weerwolven. Haar rol in dit pact? Ze moet trouwen met Lowe Moreland, de alfaweerwolf.

Lezen, want… Bride is Ali Hazelwoods eerste fantasy en ik hoop echt dat er meer zullen volgen. Dit boek was zo vlot geschreven, dat het leek alsof ik er zelf in zat! De combinatie van humor, een sterk plot en zotte chemie tussen de hoofdpersonages zorgde ervoor dat dit een dikke vijf sterren werd! Je vindt het boek hier!

2. Gild van Raven Kennedy

Het verhaal: Dit is het verhaal van Koning Midas. Of dat is wat ons altijd wordt verteld. De Gouden Koning met zijn paleis vol rijkdommen en ik, het meisje dat hij in goud veranderde. Hoog in de besneeuwde bergen van het Zesde Koninkrijk van Orea, ben ik opgesloten in Kasteel Highbell. Het is voor mijn eigen veiligheid, wordt me verteld. Weg van de gevaren van de wereld daar beneden. En niemand die naar binnen kan…

Lezen, want… Gild is zo fascinerend dat je het niet weg kan leggen! Ik moet je wel waarschuwen, want na het lezen van boek één, zal je je ongetwijfeld de volgende willen aanschaffen (ze worden trouwens alleen maar beter!). Het is een unieke opzet, verweven in een sterke plot met een interessant hoofdpersonage. Let wel: dit boek is een dark romantasy en kan triggers bevatten. Je vindt het boek hier!

Meer tips

