Anja Felliers tipt haar favoriete vrouwelijke thrillerauteurs

Elk maand vragen we een bekend auteur naar zijn of haar favoriete boeken. Deze maand: thrillerauteur Anja Felliers.

Wie is Anja Felliers?

Anja Feliers (52 jaar), schrijfster van psychologische thrillers en bekend van de reeksen rond psychologe Kathleen Verlinden, medium Caro Westerhof en de erotische trilogie rond Louise. Haar laatste thriller ‘Vlucht’ verscheen in juni 2024.

Anja’s favoriete vrouwenthrillers

‘Rendez-vous’ van Esther Verhoef

Het verhaal: Simone, een 34-jarige vrouw, vertrekt samen met haar man en twee kinderen naar Zuid-Frankrijk. Ze kopen een bouwvallig landhuis om in te wonen en een deel ervan te kunnen verhuren als chambres d’hôtes. Terwijl de hectiek van de verbouwing steeds groter wordt, vlucht Simone in een hartstochtelijke affaire met de aantrekkelijke, twintigjarige Michel. Ze raakt daarbij echter langzaam maar zeker de controle over haar leven kwijt.

Lezen, want… deze thriller is een absolute klassieker. Wanneer de affaire aan het licht komt, wordt het bijzonder spannend voor Simone. Echt een aanrader voor wie houdt van spanning met een heerlijk vleugje erotiek. Je vindt het boek hier.

‘Zijn nieuwe vriendin’ van Michelle Frances

Het verhaal: Laura heeft het allemaal: een succesvolle carrière, een prachtig huis in hartje Londen, een goed huwelijk en een sterke band met haar zoon Daniel. Dan ontmoet Daniel Cherry en wordt hij binnen een paar dagen smoorverliefd. Zijn nieuwe vriendin is jong, mooi en slim, maar ze heeft niet dezelfde kansen gehad als de bevoorrechte familie van Daniel. Laura doet haar uiterste best om haar met open armen te ontvangen, maar al snel beginnen zich de eerste barstjes te vormen in de moeder-zoonrelatie. Laura komt erachter dat Cherry de waarheid nogal eens verdraait, dat ze niet is wie ze beweert te zijn en dat haar liefde voor Daniel niet oprecht is.

Lezen, want… zoals de titel al doet vermoeden brengt de zoon des huizes een nieuwe vriendin mee, maar dat blijkt niet zo’n lieverdje te zijn. Nagelbijtend spannend! Deze thriller is enkel nog beschikbaar via e-book.

‘De hulp’ van Freida Mc Fadden

Het verhaal: Na jaren achter de tralies te hebben gezeten, probeert Millie haar leven weer op de rails te krijgen. Ze neemt een job aan als inwonende hulp bij de rijke familie Winchester en stapt een schijnbaar perfect gezinsleven binnen. Alleen: misschien zijn de geheimen van de Winchesters wel nóg gevaarlijker dan die van Millie.

Lezen, want… een thriller die terecht gehypet wordt, ook hier in de Libelle Leesclub. Een echte pageturner met een heerlijke plottwist! Je vindt het boek hier.

