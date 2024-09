Hoe beluister je een podcast? Wij leggen het uit!

Je hoort overal wel iets over een podcast die je moet beluisteren, of vrienden raden je een podcastreeks aan. Maar hoe beluister je een podcast eigenlijk? Dankzij onze tips ben je er in een mum van tijd mee weg.

Hoe beluister je een podcast: stap voor stap

Een podcast is eigenlijk niet meer dan een luisterverhaal. Dat verhaal beluister je bijvoorbeeld via een website met een simpele klik op de play-knop, maar je kunt een podcast net zo goed beluisteren via je smartphone of tablet dankzij podcast-apps en streamingdiensten zoals Spotify. Op die manier kun je er op elk moment naar luisteren, of je nu rustig ontspant in de zetel of onderweg bent met de trein.

1. Via een website

Eigenlijk is het concept simpel. Heel wat podcastmakers publiceren hun audioverhaal via hun eigen website. Net zoals je een radioprogramma kunt herbeluisteren via de website van de radiozender, kun je dus ook elke aflevering van een podcast gemakkelijk online beluisteren. Ook wij publiceren onze verhalen op de website van Libelle. Via libelle.be/podcast kun je zo elke gepubliceerde aflevering met één simpele muisklik beluisteren.

2. Via een app

Ga je graag zelf op zoek naar wat er zoal te ontdekken valt? Dan is het een goed idee om een podcast-app te installeren op je smartphone. Zo kun je makkelijk selecteren op wat je zoekt of kun je even grasduinen tussen de suggesties.

Er zijn heel wat verschillende apps waarmee je podcasts kunt beluisteren, denk maar aan Pocket Casts of Podcast Addict. Apple-gebruikers hoeven zelfs niets te installeren, want de ‘Apple Podcast app‘ staat standaard op elke iPhone.

STAP 1 . Nadat je de gekozen app installeerde, kun je terecht in het zoekvenster van de applicatie. Tik daar de naam in van de podcast die je graag wil beluisteren.

. Nadat je de gekozen app installeerde, kun je terecht in het van de applicatie. Tik daar de naam in van de podcast die je graag wil beluisteren. STAP 2 . Heb je gevonden wat je zocht? Klik dan op ‘subscribe’, ‘volg’ of ‘abonneer’ . Op die manier krijg je een melding van elke nieuwe aflevering die verschijnt. Handig, toch?

. Heb je gevonden wat je zocht? Klik dan op . Op die manier krijg je een melding van elke nieuwe aflevering die verschijnt. Handig, toch? STAP 3. Wil je de aflevering offline beluisteren? Dan kun je klikken op ‘download’. Op die manier staat de podcast-aflevering op je smartphone en hoef je dus geen internetverbinding te hebben om te kunnen luisteren.

TIP: De podcast van Libelle kun je terugvinden door in het zoekvenster ‘mijn verhaal libelle’ in te tikken. Gevonden? Luisteren maar!

3. Via Spotify

Via Spotify kun je heel wat muziek opsnorren en beluisteren. Maar ook heel wat podcast-makers publiceren er hun materiaal. De applicatie installeer je makkelijk op je smartphone, maar je kunt net zo goed de online versie van Spotify gebruiken. Zo kun je de Libelle-podcast opzoeken:

STAP 1. Tik in de zoekbalk het volgende in: ‘libelle mijn verhaal’. Dan verschijnt de podcast in je zoekoverzicht:

STAP 2. Klik nu op de podcast en je krijgt een korte inhoud te zien van onze reeks én een handige overzichtslijst met alle reeds gepubliceerde afleveringen. Fan? Dan kun je de podcast makkelijk opnemen in je favorietenlijst door te klikken op ‘volgen’.

‘Mijn Verhaal’, een podcast-reeks van Libelle

Lees jij ook iedere week ‘Mijn Verhaal’? Dan is onze podcast-reeks zeker iets voor jou. We verzamelden 6 persoonlijke verhalen volgens onze bekende ‘Mijn Verhaal’-formule. Al jaren maken we in ons magazine ruimte voor sterke, herkenbare verhalen die je stil doen staan bij het leven, en ook op deze website vind je veel van die verhalen terug. Nu kun je ze dus niet enkel lezen, maar ook beluisteren. Heerlijk, toch? Benieuwd naar hoe dat zal klinken? Luister dan zeker even naar onderstaande trailer.



Begin alvast met luisteren naar deze podcasts:

