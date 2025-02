7 podcasts over gezondheid die je nu wilt luisteren

Onderweg in de auto, tijdens het poetsen of een ontspannende wandeling… Een podcast is altijd een leuk idee. Nood aan inspiratie? Deze 7 podcasts over gezondheid zijn het luisteren waard.

7 podcasts over gezondheid

Graag ontspannen met een podcast in je oren én tegelijkertijd iets bijleren over je gezondheid? Dan zit je met deze podcasts goed.

1. Gezond ouder worden

De gemiddelde levensverwachting stijgt zienderogen, maar je wilt natuurlijk ook gezond ouder worden. Maar hoe doe je dat concreet? Daarom komt UZ Brussel met Gezond ouder worden, een podcast waarin verschillende onderwerpen rond – ja hoor, gezond oud worden – aan bod komen. Verschillende experten delen hun tips.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Het Cyclus Kompas

Onze menstruatiecyclus krijgt de laatste jaren meer aandacht! In deze podcast gaan Line Ellegiers en Morgane Leten, de auteur van het boek ‘Het Cyclus Kompas’, in gesprek met verschillende gasten. Hoe zit dat met pijnlijke maandstonden? En heb je echt meer puistjes tijdens je menstruatie? Maar ook: wat is eigenlijk de kracht van je cyclus? Veel vragen worden beantwoord in deze podcast.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Gezondheid & wetenschap

Zeker weten dat de informatie die je krijgt wetenschappelijk onderbouwd is? De website Gezondheid en Wetenschap zoekt uit welke tips, uitspraken en weetjes over gezondheid nu écht waar zijn. Elke aflevering met een expert die nuanceert.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. Zonder zever

Wat kan ons leven beter maken? Uit die vraag ontstond de podcast Zonder Zever van hosts Hana en Amber. Een goede gezondheid hoort bij een goed leven. Van slaap tot voeding of seks… Een hele waaier aan onderwerpen komt aan bod. Een expert vertelt over het thema, Hana en Amber delen hun eigen ervaringen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Gezond gesprek

In deze Nederlandse podcast gaat Karine Hoenderdos, een Nederlandse journaliste en auteur, het gesprek aan over heel wat gezondheidsonderwerpen. Ook enkele specifieke ziektes en aandoeningen worden besproken, denk maar aan reuma, borstkanker of voedselallergieën.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. Spreekuur met dokter Servaas

Huisarts Servaas Bingé zegt dat we zelf het heft in handen kunnen nemen om heel wat gezondheidsproblemen te voorkomen of zelfs op te lossen. Hij beantwoordt vragen daarrond in zijn podcast en legt ze voor aan experten.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

7. Gezond verstand

Een vraag over je gezondheid? Dokter Google geeft heel wat verschillende antwoorden en zorgt vaak voor ongerustheid. Het Nieuwsblad komt daarom met Gezond Verstand, een podcast waarin journalisten Kaatje De Coninck en Nathalie Delporte elke aflevering een gezondheidsvraag voorleggen aan een expert. Van stress tot migraine of darmkanker, de onderwerpen zijn heel divers.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Hoe beluister je een podcast?

Een podcast kun je beluisteren via een app, streamingsdiensten zoals Spotify, of via de website van de makers. Bij iPhone staat die podcast-app er standaard op, bij andere smartphones kun je eenvoudig zelf een podcast-app (bijvoorbeeld Pocket Cast of Google Podcasts) installeren. In je podcast-app kun je podcasts opzoeken bij de zoekfunctie of gaan snuisteren in een categorie (zoals gezondheid). De meeste podcasts zijn gratis.

Wil je stap voor stap leren hoe je zo’n podcast beluistert? Klik dan nog even door naar dit artikel!

Ook leuk om te beluisteren:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!