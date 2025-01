Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Maagd?

Nieuwe liefde, geluk op het werk of persoonlijke groei? Ontdek in onze Grote Jaarhoroscoop wat er voor jou, Maagd, in de sterren geschreven staat!

Jaarhoroscoop Maagd 2025

Liefde en relaties

Je relatie verloopt de eerste maanden van 2025 vrij routineus. Dat is niet echt een keuze, het loopt gewoon zo. Rond de zomer gaat het kriebelen en verlang je naar meer. Het is dan een prima periode om meer tijd met elkaar door te brengen. Ben je single, dan heb je in eerste instantie kortstondige relaties. Zoek je iets serieus, dan is de kans na de zomer het grootst.

Werk en geld

Na de zomer ziet het er financieel goed voor je uit. Tot die tijd ontbreekt het je aan niets, alleen kun je je dan niet altijd uitspattingen veroorloven. Veranderingen in je carriรจre gaan vanaf september spelen. Of je nu op zoek bent of niet, er kunnen dan mooie kansen ontstaan die je verder op weg helpen.

Gezondheid

Ren jezelf niet voorbij, vooral niet aan het begin van de zomer. Je legt de lat hoog voor jezelf en bent enorm perfectionistisch. Verlaag je tempo en besef dat goed ook goed genoeg is.

Vriendschap & sociaal leven

In het eerste deel van 2025 ben je onbewust meer met je job of carriรจre bezig. Gedurende de zomer komt daar verandering in en staan je regelmatig toffe momenten met vrienden te wachten.

Tekst: Esther van Heerebeek โ€ข Illustraties: Evy Van Guyse

Meer lezen over astrologie:

