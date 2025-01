Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Ram?

Wij wensen je een jaar vol liefde, geluk en een goede gezondheid. Of de sterren je daar een handje bij helpen, Ram, ontdek je in onze jaarhoroscoop!

Jaarhoroscoop Ram 2025

Liefde & familie

Vanaf eind maart gaan je relatie en liefdesleven er flink op vooruit. Als single heb je aan aandacht geen gebrek en de kans op fijne, diepgaande gesprekken en ontmoetingen is heel groot. Deze invloed duurt tot eind oktober, waardoor je heerlijke maanden te wachten staan in 2025, ook binnen je relatie. Verder ontstaat er meer balans en harmonie binnen je gezin of familie.

Werk & Geld

Tussen eind mei en half juli staat succesvolle planeet Saturnus in je teken, waardoor je carriรจre in de lift zit. Denk je eraan om voor jezelf te beginnen, dan is dit de juiste periode ervoor. Daarnaast kunnen ook nieuwe kansen of veranderingen in je functie ontstaan. Hoe dan ook, je gaat erop vooruit, ook financieel.

Gezondheid

De lente en zomer van 2025 staan voor jou in het teken van succes en bloei. Dat geldt eveneens voor je gezondheid. Vooral fysiek voel je je fit en heb je het gevoel dat je de hele wereld aankunt.

Vriendschap & sociaal leven

Vooral het eerste deel van het jaar ziet er supergoed uit, wat betreft vriendschappen en je sociale leven. Reken er maar op dat je fijne, nieuwe mensen ontmoet.

Tekst: Esther van Heerebeek โ€ข Illustraties: Evy Van Guyse

