Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Steenbok?

Wij wensen je in het nieuwe jaar niets dan goeds, Steenbok. Om te weten wat er voor jou in 2025 in de sterren geschreven staat, nam onze astrologe alvast een kijkje.

Jaarhoroscoop Steenbok 2025

Liefde en relaties

De planeten beloven mooie ontwikkelingen in je relatie of liefdesleven. Een serieuze volgende stap, zoals samenwonen, huwelijk of een huis kopen is zeker mogelijk. Vooral de zomermaanden van 2025 zien er positief uit. Ben je nog single, dan ziet het er eveneens veelbelovend uit. De kans dat je meteen de juiste vindt, is groot en dan kan het snel gaan.

Werk en geld

Jij mag in 2025 de nodige successen vieren, Steenbok. Niet alleen in je privéleven, ook op zakelijk en financieel vlak. Dat is geen geluk hebben, daar werk je hard voor en je zet je volledig in. Hier word je dit jaar voor beloond. Ook mag je rekenen op de steun van je dierbaren, zakelijke relaties en collega’s. Samen kun je er een topjaar van maken.

Gezondheid

Zorg dat je ambities ontspanning niet in de weg staan. Ook dat is nodig om te kunnen genieten van alles en om je goed te blijven voelen. Wissel inspanning dus af met ontspanning.

Vriendschap & sociaal leven

Je hebt dit jaar een vol en rijk sociaal leven. Met bijzondere momenten en jubilea die gevierd mogen worden. Maak daar ook alle tijd voor vrij, want dat is waar het om draait.

Tekst: Esther van Heerebeek • Illustraties: Evy Van Guyse

