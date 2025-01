Nieuwe liefde, geluk op het werk of persoonlijke groei? Ontdek in onze grote jaarhoroscoop wat er voor jou, Tweelingen, in de sterren geschreven staat!

Jaarhoroscoop Tweelingen 2025

Liefde en relaties

Je hebt vanaf februari de wind in de rug. Vanaf dan gaat lucky planet Jupiter in je teken weer vooruitlopen en dat heeft een positief effect op je relatie, gezin en liefdesleven. Denk hierbij aan meer qualitytime met elkaar en als single een potentiële nieuwe partner. De kans dat er veel gereisd wordt samen, is groot. Dat wordt intens genieten!

Werk en geld

Vanaf februari maak je een fikse groei door in je carrière. Dit heeft tevens een positief effect op je financiën. Je plukt de vruchten van je inzet en dat is fijn. Zeker tot de zomer mag je rekenen op mooie kansen, ontwikkelingen of nieuwe projecten wanneer je voor jezelf werkt. Zorg in het voorjaar van 2025 voor een stevige basis om in het najaar verder op te bouwen.

Gezondheid

In het najaar van 2025 heb je minder energie dan in het voorjaar. Dat is goed om te weten, dan kun je daar rekening mee houden. Doe minder na de zomer en ga dan vaker op vakantie.

Vriendschap & sociaal leven

Je hebt dit jaar veel aan je vrienden, partner en netwerk. Ze steunen je waar ze kunnen en dat zorgt ervoor dat je een succesvol jaar te wachten staat, vol voldoening.

