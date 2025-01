Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Vissen?

Zijn de sterren jou gunstig gezind, Vissen? Ontdek in onze Grote Jaarhoroscoop wat ze onthullen voor jouw sterrenbeeld!

Jaarhoroscoop Vissen 2025

Liefde en relaties

Tot eind maart staat je eigen planeet Neptunus nog in je teken, waardoor je relatie en liefdesleven prettig en harmonieus verloopt. Misschien een beetje saai en voorspelbaar, maar dat mag de pret niet drukken. Dat neem je graag voor lief. Deze planeet keert in oktober weer terug in je teken, waardoor er vanaf dan, zeker voor single Vissen, mooie nieuwe ontmoetingen kunnen zijn.

Werk en geld

Tussen eind mei en begin september kan er het nodige gebeuren op financieel- en werkvlak. Dit heeft impact op je en kan voor onrust en stress zorgen. Neem daarom in deze periode genoeg tijd voor jezelf om te bepalen wat je werkelijk wilt. Hou de leiding en bepaal je eigen koers. Dan valt het uiteindelijk positief voor je uit.

Gezondheid

In de maanden dat planeet Neptunus in je teken staat, voel je je stabiel en in balans. De overige maanden kunnen stressvol zijn en dan is het aan te raden extra tijd voor jezelf te nemen.

Vriendschap & sociaal leven

Reken op veranderingen in 2025. Afscheid nemen van vriendschappen of collega’s en tegelijkertijd het verwelkomen van nieuwe mensen in je leven. Durf los te laten en te ontvangen.

Tekst: Esther van Heerebeek • Illustraties: Evy Van Guyse

Meer lezen over astrologie:

