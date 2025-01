Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Waterman?

Wij wensen je een jaar vol liefde, geluk en een goede gezondheid. Of de sterren je daar een handje bij helpen, Waterman, ontdek je in onze jaarhoroscoop!

Jaarhoroscoop Waterman 2025

Liefde en relaties

Er kunnen dit jaar de nodige veranderingen plaatsvinden in je relatie. Vooral wanneer het al tijden op en neer gaat, kan in 2025 definitief het doek vallen. Uiteindelijk is dat een opluchting voor iedereen. Als single kan je liefdesleven turbulent verlopen. Van korte onenightstands tot teleurstellende dates. Vanaf oktober komt daar gelukkig verandering in.

Werk en geld

Tussen april en medio oktober kan het een interessante rollercoaster worden. Ontwikkelingen op je werk, reorganisaties of je eigen keuze om het roer volledig om te gooien. Het kan werkelijk alle kanten uit! Wanneer je het slim aanpakt, ga je er alleen maar op vooruit, ook op financieel vlak. Weet dus goed wat je wilt en wees alert voor kansen.

Gezondheid

Alle hectiek en ontwikkelingen gaan je niet in de koude kleren zitten. Je piekert veel en hebt de neiging beren op de weg te zien. Sporten en tijd doorbrengen met vrienden helpen hierbij.

Vriendschap & sociaal leven

Je familie en vrienden zijn je steun en toeverlaat in 2025 en bezorgen je regelmatig de broodnodige afleiding. Kies voor de uitnodigingen en afspraken waar je echt zin in hebt.

Tekst: Esther van Heerebeek β€’ Illustraties: Evy Van Guyse

