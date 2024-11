Macramé kerstboomversiering maken: dat doe je zo!

Geen zin in een klassieke kerstboom dit jaar? Maak dan zelf je kerstboomversiering met behulp van macramé. Het is een zeer eenvoudige en superleuke methode om zelf unieke versiering te maken voor in de kerstboom.

Kerstboomversiering van macramé is een ideaal alternatief als je niet van de klassiek versierde kerstboom met felgekleurde glazen kerstballen houdt. Met enkele houten ringen, wat macramé-koord en enkele houten kralen maak je in een handomdraai zelf je kerstboomversiering.

Macramé zonnetje maken:

Benodigdheden

1 houten ring Ø 55 mm

‘Macramé Cord’ van Katia in kleur 100: 17 eindjes van 18 cm en 1 langer stuk van 40 cm

2 houten kralen: 1 met Ø 25 mm en 1 met Ø 20 mm

kam

Werkbeschrijving

Knoop de touwtjes van 18 cm rond de houten ring: de lus van elk dubbelgevouwen touwtje gaat onder de houten ring door, haal de uiteinden van het touwtje er – over de ring heen – door en trek de knoop aan. Maak een beetje plaats tussen 2 knopen en knoop daar het langere macramé-touw dubbelgevouwen op dezelfde manier tussen. Steek de beide uiteinden van het ophangtouw eerst door de grootste houten kraal en dan door de kleinere. Knoop de uiteinden net boven de tweede kraal en knoop ook de uiteinden samen om de ophanglus te maken. Kam de uiteinden van de touwtjes tot franjes en knip ze bij zodat het zonnetje mooi rond in vorm komt.

Tip! Je kunt de zonnetjes naar hartenlust groter maken door de touwtjes 2 à 4 cm langer te knippen.



