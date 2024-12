Word jij ook zo blij van een mooi gedekte feesttafel? Je servetten mooi vouwen is een eenvoudige en makkelijke manier om je tafel met kerst nog net dat tikkeltje extra te geven. Wij tonen je alvast elf feestelijke ideetjes!

Servetten vouwen: 11 originele ideetjes voor kerst



1. Knus kerstboompje

Een eerste manier om je servetten feestelijk te vouwen, is er een kerstboompje van maken. Het is helemaal niet zo moeilijk, en het ziet er leuk uit!

Vouw je servet twee maal dubbel, zodat je een vierkant krijgt. Leg de servet voor je op tafel, met een van de punten naar boven. Vouw vervolgens om de beurt alle laagjes van de servet om in de punt. Draai de servet om zodat de achterkant nu naar boven ligt. Plooi de twee buitenste punten nu naar binnen. Vouw tot slot ook de bovenste punt naar binnen en stop deze onder de andere laagjes. Draai de servet opnieuw om. Plooi nu van alle laagjes de overlappende hoekjes naar binnen. Je kerstboompje is klaar!

In de bovenstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.

2. Stijlvol opgerold

Als je voor een landelijke of rustieke stijl gaat, staat volgend ideetje vast beeldig op je feesttafel. Rol de servetten op en bind er een touwtje rond. Voeg nog wat leuke versieringen toe: (eucalyptus)takjes, kaneelstokjes, gedroogde appelsienschijfjes, kerstballetjes of belletjes.

In de bovenstaande video tonen we je enkele voorbeelden.

3. Beeldig bestekzakje

Hou je het liever eenvoudig en elegant? Door je servetten enkele keren op te vouwen, kun je makkelijk een bestekzakje creëren.

Leg de servet voor je op tafel. Vouw een derde van je servet naar boven, en herhaal dit nog eens. Draai je servet om zodat de achterkant nu naar boven ligt. Vouw je servet drie keer om, telkens van rechts naar links. Zo ontstaat er een gleufje waarin je het bestek kunt stoppen.

In de bovenstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.

4. Wondermooi gevouwen

Een servet in de vorm van een kerstboom? Vouw het servet in vier tot een vierkant, leg het met de losse flapjes naar beneden en vouw dan elk flapje afzonderlijk naar boven. Draai het geheel om en vouw de twee zijkanten naar binnen. Draai opnieuw om en steek de flapjes één voor één naar binnen tot je een kerstboom hebt.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



5. La vie en rose

Leg het servet volledig open en rol het diagonaal op. Hou het uiteinde een beetje apart en rol het dan van de ene naar de andere kant op tot een roosje. Steek de uiteinden vast, maar niet te strak, zodat je er makkelijk blaadjes mee kunt vormen.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



6. Goed gestrikt

Vouw je servet tot een vierkant, neem het samen in het midden en strik er een mooi breed lint omheen.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



7. Door ’n ringetje

Wel zin om servetringen te gebruiken, maar niet om er veel geld aan te besteden? Maak ze zelf van de kartonnen rolletjes van keukenpapier. Knip ze in gelijke ringen en omwikkel ze met jute touw. Knoop de uiteinden vast, en steek er eventueel nog een takje groen of een gedroogd schijfje sinaasappel tussen.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



8. Servet suprise

Voor dit Christmas cracker-idee vouw je stoffen servetten rond kartonnen rolletjes van keukenpapier die je in de helft hebt geknipt. Stop er snoepjes in en maak de uiteinden vastmet een mooi lintje.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



9. In the pocket

Een chic bestekzakje zoals je het soms in restaurants ziet? Vouw het servet horizontaal dubbel, vouw de onderkant naar boven tot in de helft, keer het servet om en plooi het in de breedte op. Stop er het bestek – en eventueel een bloemetje of takje groen – in en werk af met een of meerdere kerstballetje(s).

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



10. O la la, madame!

Maak van je servet een stijlvolle dame door het te plooien tot een mooi vierkant, en het vervolgens harmonicagewijs te vouwen. Creëer een uitwaaierende rok door met een lint de ‘taille’ te knopen. Leg het feestjurkje op een bord en geef je dame een snoepje als hoofd, bijvoorbeeld een praline of marshmallow.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



11. Een waaier aan stijl

Maak voor een feesttafel met cachet waaiers van servetten die je in hoge wijnglazen steekt. Vouw het servet open en plooi het harmonicagewijs op. Plooi het horizontaal dubbel, steek in het glas en laat het wat uitwaaieren. Werk af met een naamkaartje en een gouden wasknijpertje.

In onderstaande video tonen we je nog eens alle stapjes.



Productie: Rien Delvaux en Manon Van Aerschot • Camera en montage: Joris Van De Kerckhove & Jill Verheyden • Styling, tekst en uitvoering: Manon Van Aerschot

