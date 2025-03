De 12 makkelijkste groenten om te kweken in je eigen tuin

Wil je graag een moestuintje aanleggen, maar heb je geen idee welke groenten je moet kiezen? Ontdek hieronder welke soorten er tot de makkelijkste groenten behoren!

Dit zijn de makkelijkste groenten om zelf te kweken

Groenten kweken in je eigen moestuin, dat is puur genieten en heus niet zo moeilijk. Een beetje ruimte, zon en voldoende water is alles wat kraakverse groentjes nodig hebben. Het enige waar je nog op moet letten: de juiste oogsttijd.

Deze groenten zijn ideaal voor beginners!

De makkelijkste groenten:

1. Aardappelen

Getty Images

In maart kun je aardappelen planten. Vanaf juni heb je al een lading ‘nieuwe patatjes’.

Laat de aardappelen spruiten op een koele en lichte plaats. Zodra de spruiten enkele centimeters lang zijn, is het tijd om te planten.

Wist je dat je ze perfect in een tienliterpot kunt kweken? Vul de pot met een laagje aarde en leg hierop een voorgekiemde aardappel.

Bedek met een laag aarde van ongeveer 10 centimeter. Zodra de plant gaat groeien en het groen boven de aarde uitkomt, voeg je weer wat grond toe. Dat noemen we aanaarden.

Herhaal dit tot je bijna bij de rand bent.

Vergeet zeker geen water te geven. Hoe groter de plant, hoe sneller hij uitdroogt. Is de plant uitgebloeid, dan is het oogsttijd!

2. Courgettes

Getty Images

Zaaien kan van eind april tot eind mei. Vanaf half mei mogen ze in volle grond.

Courgettes hebben ongeveer één vierkante meter nodig per plant.

Teel courgettes op een windvrij plekje in de zon.

Duw de zaadjes 1,5 tot 2 cm schuin de grond in en geef ze in het begin niet te veel water.

Na twee weken hebben ze wél veel water nodig om te kunnen groeien.

Na het zaaien kun je na ongeveer zes weken al voor het eerst oogsten; dan is de courgette 15 tot 20 cm lang.

Graag meer tips & tricks om succesvol te leren moestuinieren? Schrijf je dan in voor onze gratis moestuincursus! In 5 praktische modules helpen we je stapsgewijs op weg naar een geslaagde oogst. Extra fijn: bij elk onderdeel krijg je ook een verduidelijkende video met onze Groen-experte Laurence Machiels.

3. Erwten

© Getty Images

Erwtjes groeien het best in het koele voorjaar. Later dan april is af te raden.

Van zodra de jonge kiemplantjes in potten 8 cm groot zijn, kunnen ze buiten geplant worden.

Vanaf 15 cm moet je ze ondersteunen met rijshout.

Niet te lang wachten met oogsten! Als ze dik en groot zijn, worden de erwten te melig. Bovendien zijn jonge erwtjes rauw heel lekker.

Als ze dik en groot zijn, worden de erwten te melig. Bovendien zijn jonge erwtjes rauw heel lekker. Oogsten kan vanaf juni.

4. Kervel

© Getty Images

Zaai vanaf het voorjaar tot in de zomer om de zes tot acht weken om altijd verse kervel bij de hand te hebben.

Kervel vraagt goed bewerkte, lichte, niet te droge grond in halfschaduw, maar kan ook in potten geteeld worden.

Als je de kruin van de kervel afknipt, heb je een paar weken erna opnieuw een volle, verse bos kervel.

5. Komkommers

Getty Images

Zaai ze pas na 15 april: komkommers zijn zogenaamde ‘spurtgroenten’.

Komkommers groeien net als courgettes zonder al te veel problemen.

Geef komkommerplanten niet te veel water. Na 5 dagen komt het eerste groen al tevoorschijn.

Zodra het warmer is dan 15°C, mag je de komkommer naar buiten verhuizen.

6. Snijbiet

frischer Mangold, weißer Holztisch, Studio © Getty Images

Deze bladgroente kom je bijna nooit in de winkel tegen en fleurt je moestuinbakken direct op.

Je kunt er langdurig van blijven oogsten, zolang je het hart maar intact laat.

Snijbiet verdraagt halfschaduw en verlangt vrij veel water.

Kies je voor regenboogsnijbiet, dan heb je een decoratieve eyecatcher.

7. Pompoenen

Getty Images

Vanaf mei kun je pompoenzaad planten in de moestuin.

Je kunt ze laten klimmen of kruipen, afhankelijk van hoeveel plaats je hebt.

Breng een dikke laag mulch aan tussen de planten om verdamping en onkruid te voorkomen.

Vanaf september smul je van je eerste oogst.

8. Prei

Getty Images

Preiplantjes mogen in de grond vanaf maart – april (zomerprei) of in juli en augustus (winterprei).

Hebben jonge preiplantjes te veel worteltjes om ze makkelijk in het plantgat te krijgen? Snij ze gerust bij tot op 3 à 4 cm (ze groeien snel terug).

9. Radijsjes

Getty Images

Het leuke van radijsjes is dat je ze al een paar weken na het zaaien kunt oogsten.

De meest knapperige radijsjes plant je in het voorjaar of eind augustus.

Bedek met wat losse aarde en geef dan regelmatig water. Een beetje afhankelijk van de periode/temperatuur kiemen radijsjes dan binnen 5 tot 14 dagen.

10. Sla

Getty Images

Vanaf maart kun je sla in openlucht kweken, vaak zelfs nog tot oktober als het weer meezit.

Zaai niet te veel in een keer: elke week of om de twee weken bijzaaien is ideaal. Zo vermijd je een te grote oogst.

Bedek de zaadjes niet volledig onder aarde: ze hebben licht nodig om te kiemen.

11. Andijvie

© Getty Images

Andijvie is een snelle groeier en dat maakt ‘m ideaal voor in pot.

In de zomer schiet hij snel door, wat paarse bloemetjes oplevert. Wil je dit niet, dan is kweken in het voor- of najaar aan te raden. Let bij het zaaien op of je een zomer- of wintersoort hebt.

Een late soort is ideaal om vrijgekomen potten mee te vullen.

12. Wortelen

Getty Images

Vanaf begin maart, zodra de grond genoeg is opgewarmd en luchtig is, zaai je wortelen in rijtjes.

Ze kiemen traag; vergeet dus vooral geen naamplaatje te zetten zodat je niet vergeet waar je ze nu weer had geplant.

Je smult van je eigen gekweekte wortelen van mei tot januari.

