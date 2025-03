Een moestuin starten: zo doe je dat

Wil je een moestuin starten? Super! Voor je begint te zaaien en planten is het belangrijk om je grond voor te bereiden, want dat is de sleutel tot een weelderige oogst. Daarom toont groenexpert Laurence Machiels je in deze video hoe je je groenten de beste start geeft.

In deze video ontdek je…

hoe je een moestuin kunt starten! Denk aan de…

de grondbeginselen van een moestuin : waar, wat, wanneer en hoe?

: waar, wat, wanneer en hoe? Meer over het belang van je bodem : het succes van je moestuin hangt helemaal af van de bodem. Weet dus welke soort grond je hebt.

: het succes van je moestuin hangt helemaal af van de bodem. Weet dus welke soort grond je hebt. Hoe je met je grond omgaat : groenten hebben voeding nodig om te groeien, dit doe je door je tuin op de meest natuurlijke manier te voeden.

: groenten hebben voeding nodig om te groeien, dit doe je door je tuin op de meest natuurlijke manier te voeden. Welk gereedschap je nodig hebt: naast je handen zijn er nog enkele belangrijke basistools.

naast je handen zijn er nog enkele belangrijke basistools. Hoe je een moestuin indeelt: een moestuinbed maken en het belang van een teeltplan.

Een moestuin starten: bekijk snel de video



Teeltplan

Groenten kun je onderverdelen in groepen: gewassen. Gewassen behoren net zoals wij ook nog eens tot een familie. Om het jezelf als moestuinier makkelijk te maken, groepeer je je moestuinvakken het liefst per gewas. Daarom een klein overzicht dat je helpt voor het maken van je teeltplan. Ontdek het hier:

