6 wondermooie musicals om naar uit te kijken

Vlaamse musicals: we smullen ervan! De combinatie van toneel, dans en zang maakt stilzitten op je stoel haast onmogelijk, en 2025 wordt een waar ‘musicaljaar’ met enkele kleppers van formaat op het programma. Noteer deze zes musicals alvast in je agenda:

6 musicals die je in 2025 wilt zien

1. Annie – De Musical

Een van dé musicals om naar uit te kijken is de langverwachte terugkeer van de absolute klassieker Annie – De Musical. Zing mee met hits als ‘Tomorrow’ en ‘It’s a hard knock life’ en laat je meenemen in het verhaal van het guitige en moedige weesmeisje Annie, dat weet te ontsnappen uit het vreselijke weeshuis van de gemene Miss Hannigan. Met in de hoofdrollen onder andere Tine Embrechts, Lucas Van Den Eynde en Free Souffriau.

Vanaf 17 januari in Theater Elckerlyc Antwerpen en Capitole Gent. Tickets & info: backstage-producties.be.

© Backstage Producties

2. Pretty Woman – De Musical

Binnenkort kun je voor het eerst naar een Vlaamse musicalversie gaan kijken van de iconische romcom Pretty Woman. Helle Vanderheyden treedt in de voetsporen van Julia Roberts als de flamboyante Vivian Ward, terwijl Tom Dingenen (‘Dertigers’, ‘Milo’) zijn musicaldebuut maakt als de Vlaamse Richard Gere. De gloednieuwe muziekscore werd verzorgd door onder andere Bryan Adams, al hoeft het iconische Roy Robinson-nummer ‘Oh, Pretty Woman’ uiteraard niet te ontbreken.

Vanaf 23 maart in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Tickets & info: deepbridge.be

© Deep Bridge

3. Doornroosje

De geliefde sprookjesmusical Doornroosje krijgt een volledig nieuwe versie, met nieuwe muziek, kleurrijke kostuums en dito decors. Lotte Declerck, bekend van haar rollen in #LikeMe en musicals als Peter Pan en Hairspray, kruipt in de huid van Doornroosje, de slapende prinses. Een klassieker vol nostalgie, voor jong en oud.

Vanaf 12 april in Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Tickets & info: deepbridge.be

© Deep Bridge

4. Tien Om Te Zien, De Musical

Nostalgie alom, want het populaire VTM-programma Tien Om Te Zien krijgt dit jaar een eigen musical. Daarin wagen vier vrienden met de komst van het muziekprogramma hun kans om als boysband een plekje in de spotlights te veroveren. Maar is iedereen wel zo enthousiast over hun plannen? En is de Vlaamse showbizz er wel klaar voor?

Een vrolijke musical vol nostalgische Vlaamse hits gezongen door sterren Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans, Kürt Rogiers, Laura Tesoro, Jonas Van Geel, Mathias Mesmans, Peter Thyssen en Tom Audenaert.

Vanaf 29 mei in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets & info: tienomtezien.live

© Studio 100

5. Ik Leef Voor Jou – Tussen ster en moeder

‘Ik Leef Voor Jou – Ann Christy, tussen ster en moeder’ toont een bijzonder, intiem portret van het leven van Ann Christy, een van Vlaanderens meest geliefde en onvergetelijke artiesten. Voor de productie werd nauw samengewerkt met de familie van Ann Christy, om zo een authentiek en emotioneel verhaal te vertellen. Vertolkt door onder andere Daphne Wellens, Jo Hens, Lotte Stevens en Milou Van Mieghem en met de mooie muziek van Ann Christy zelf.

Vanaf 6 september in het Fakkeltheater in Antwerpen, daarna op tournee door Vlaanderen. Tickets & info: fakkeltheater.be

© Frenesia/ISKARIOT

6. Alice in Wonderland

In het najaar van 2025 is er een gloednieuwe musicalversie van het kleurrijke familiesprookje Alice in Wonderland. Reis samen met Alice mee naar Neverland en maak er kennis met iconische personages als de Cheshire Cat, Mad Hatter en hartenkoningin. Verwacht je aan een magisch avontuur boordevol energieke choreografieën, knappe kostuums en originele muziek.

Vanaf 12 december in Stadsschouwburg Antwerpen en Trixxo Theater Hasselt. Tickets & info: deepbridge.be

© Deep Bridge

