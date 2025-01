Dé boeken van 2025: naar deze romans kijken wij uit

Een nieuw jaar, dat betekent véél nieuwe boeken. Deze staan alvast op onze radar voor de lente van 2025.

Januari

Groot nieuws: niemand minder dan thrillerauteur Suzanne Vermeer schreef voor Libelle exclusief het vervolgverhaal ‘Onder water‘. Vanaf 9 januari ga je zes weken lang mee op avontuur met Lucy en Hilde naar Brugge. Tijdens hun vriendinnenweekendje wordt daar een lichaam in het water gevonden. Alle sporen leiden naar de lokale boekhandel van Lucy’s tante… (Uitgeverij Bruna).

Van Taylor Jenkins Reid – bekend van ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ – verschijnt op 9 januari ‘After I Do’ (Ambo Anthos, 22,99 euro), een liefdesverhaal over wat er gebeurt als de liefde verbleekt. Wanneer het huwelijk van Lauren en Ryan een dieptepunt bereikt, besluit het stel een jaar uit elkaar te gaan in de hoop hun liefde terug te vinden. Er is maar één regel: ze mogen dat hele jaar geen contact met elkaar opnemen. Maar wat is romantiek zonder loyaliteit, en wat als liefde en lust niet langer met elkaar verbonden zijn? Waarvoor ben jij bereid te vechten?

De Amerikaanse Chris Carter onderzocht als forensisch psycholoog jarenlang de verknipte geesten van seriemoordenaars. Daar hield hij naast een chronisch slaapprobleem ook de briljante thrillerserie rond Robert Hunter aan over. Op 14 januari verschijnt de zevende in de reeks. Een week na de ontvoering van een twintigjarige vrouw wordt haar lichaam gevonden in de buurt van een vliegveld. Haar ledematen zijn zo neergelegd dat ze een ster lijken te vormen. Uit de autopsie blijkt dat de vrouw op een verschrikkelijke manier is vermoord. Luguber, bloederig en o zo goed! (Ik ben de dood, HarperCollins, 22,99 euro).

Muna Shehadi, bekend van ‘De drie dochters’-reeks, verblijdt ons op 21 januari met haar nieuwste ‘Een affaire in Parijs’ (HarperCollins, € 21,99), deel 1 van een trilogie die zich afspeelt in Parijs midden jaren zeventig. Helen krijgt de kans om na haar afstuderen een halfjaar in de Franse hoofdstad te gaan wonen en belooft daarna naar haar verloofde in Amerika terug te keren. Maar als ze intrekt bij twee Parijse vrouwen en de glamoureuze feestjes ontdekt, wordt ze halsoverkop verliefd op de Franse fotojournalist Giles…

Op 24 januari verblijdt Katie Fforde haar fans met ‘Eiland in de zon‘ (Boekerij, € 21,99). Wanneer de vader van Cass haar vraagt om een zeldzame ­rotstekening te zoeken en te fotograferen op het Caribische eiland Dominica, trekt ze samen met journalist Ranulph naar dit prachtige, zonovergoten eiland. Maar dan wordt het eiland getroffen door een zware orkaan…

Februari

Op 4 februari verschijnt een boek waar onze Libelle Leesclub massaal op zit te wachten: ‘De Franse dochter’ van Soraya Lane (Oceaan, € 18,99). Het is deel vijf in de achtdelige serie ‘De verloren dochters’, met meeslepende liefdesgeschiedenissen in de hele wereld. Van De Italiaanse dochter, De Cubaanse dochter, De Griekse dochter en De Zwitserse dochter werden al meer dan 250.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen, en nu komt de Franse er dus aan!

Op 12 februari verschijnt Het verkeerde kind, de nieuwste thriller van Arlidge, geschreven samen met co-auteur Julia Crouch (Boekerij, € 22,99). De verdwijning van de drie maanden oude baby Max brengt zijn ouders in een nachtmerrie. De babyheeft neonatale diabetes en zonder goede verzorging zal hij sterven. Elders is het groot feest. In Lincolnshire wordt de pasgeboren baby ­Blaze voorgesteld aan zijn nieuwe familie, de vierde al in het gezin.

‘De Leraar’ is nog maar net uit en op 18 februari verschijnt ‘Lieg nooit’, de nieuwste van Freida McFadden al (LAB uitgevers, € 22,99). Tijdens hun huizenjacht bezoekt het stel Tricia en Ethan het voormalige landhuis van de notoire Dr. Adrienne Hale, een psychiater die vier jaar eerder spoorloos verdween. Wanneer ze onderweg worden overvallen door een sneeuwstorm, zit er niets anders op dan het huis te verkennen. Tot Tricia op een geheime kamer vol audiotranscripten stuit…

Schotland, eind 19e eeuw. Drie nichtjes uit een adellijke familie jagen grote dromen na. Ailis wil sterrenkunde studeren, Donella wil leren ballonvaren en Haily streeft naar roem op het toneel. Als de drie naar een vooraanstaande meisjeskostschool vertrekken, lijken die dromen ineens werkelijkheid te kunnen worden. ‘Tot aan de sterren’ van Sarah Lark is deel 1 in een nieuwe serie Wereldvrouwen en verschijnt op 27 februari (De Fontein, € 23,99).

Maart

Net op het moment dat haar huwelijk op de klippen dreigt te lopen krijgt Jolene, een helikopterpiloot van het Amerikaanse leger, bericht dat ze voor een jaar naar Irak moet. Haar man Michael, die al weinig begrip had voor Jolenes toewijding aan het leger, blijft achter en moet als drukbezette advocaat de zorg dragen voor de kinderen. ‘De weg naar huis‘ is de nieuwe, pakkende roman van bestsellerauteur Kristin Hannah en verschijnt op 4 maart (Boekerij, € 22,99).

Lucy Score schreef eerder de razend populaire Knockemout-serie. Op 11 maart verschijnt deel één van een nieuwe small-town-romance, ‘Story of my life’ (Z&K, € 14,99). Auteur Hazel wordt uit haar appartement in NYC gezet én krijgt een laatste waarschuwing van haar uitgever: haalt ze haar volgende deadline niet, dan wordt ze aan de kant geschoven. In een opwelling koopt ze een huis in een klein dorpje, zonder het ooit gezien te hebben.

Na ‘Het Pumpkin Spice café’, ‘De Cinnamon Bun boekhandel’ en ‘De Christmas Tree winkel’ verschijnt op 12 maart de nieuwste Laurie Gilmore: ‘Het Strawberry Patch pannenkoekenhuis’ (HarperCollins, 15 euro). Op zoek naar een fijne thuis voor zijn dochter Olive, stuit de beroemde chef en single dad Archer op een pannenkoekenhuis in een dorp.

Jo Claes won in 2024 de befaamde Knack Hercule Poirotprijs. Op 14 maart ligt ‘De drogreden’, nummer 19 in zijn Thomas Berg-reeks, al klaar (Houtekiet, € 24,99). Berg krijgt bezoek van de 64-jarige Hannes Wageneer. Hij vertelt dat zijn ex-partner, de beroemde, steenrijke toneelacteur Elias Wullaert, door zijn nieuwe, veel jongere vriend van de trap is geduwd. Het is de start van een zenuwslopend onderzoek.

In een caravan op een camping net buiten Stockholm ontdekken agenten een in stukken gehakt lichaam, in de ruimte ernaast ligt een jongeman met zijn hoofd op een afgehakte arm te slapen.Hugo Sand lijdt aan een zeldzame vorm van slaapwandelen en herinnert zich niets meer van die nacht. De nieuwe Lars Kepler heet ‘Nacht’, verschijnt 18 maart en belooft razendspannend te worden (Cargo, € 24,99).

Staat met stip in onze agenda: 25 maart verschijnt Santa Montefiore’s nieuwste ‘De geheimen van de zee’ (Boekerij, € 22,99). In de levendige setting van de Gilded Age in New York keert Pixie Tate – die we nog kennen uit Santa’s vorige roman – terug in een meeslepend verhaal vol mysterie, liefde en een ontdekking die haar leven zal veranderen.

April

Geen aprilmaand zonder nieuwe Nicci French. ‘Tyler Green komt nooit meer vrij’ heet hun thriller die op 1 april in de winkel ligt (Ambo/Anthos, € 24,99). Tyler Green was tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn studiegenoot Leo. Nu, dertig jaar later, is hij vrij. Voordat hij de draad van zijn leven weer kan oppakken, wil hij een wens laten uitkomen: dat de vriendengroep van destijds een avond samen doorbrengt.

Op 8 april komt één van de populairste feelgoodauteurs Jill Mansell met ‘Denk jij ook weleens aan mij? (Luitingh Sijfthoff, € 23,99). Nick is de meest intrigerende man die Nella in lange tijd heeft ontmoet, maar ze wonen te ver uit elkaar. Als Nella haar baan verliest, kan ze aan de slag bij een vakantieresort in de Cotswolds, met Nick als haar nieuwe baas… Grappig, romantisch en vol personages om van te houden!

Eveneens op 8 april verschijnt ‘Vuur‘ van John Boyne (Meulenhoff, € 20,99). Na zijn eerdere prachtige romans ‘Water’ en ‘Aarde’ is dit het derde boek in het vierluik ‘De elementen’, waarin de auteur intrigerende vragen stelt over medeplichtigheid, moed, veerkracht en schuld.

