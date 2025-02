Boeken opbergen: 7 originele manieren

Ben je een boekenwurm in hart en nieren, dan beschik je vast over een behoorlijke collectie. Een plekje vinden voor al je boeken is vaak een hele uitdaging, zeker als je ze graag een prominente plaats geeft in je interieur. Je boeken opbergen kan zeker op een originele manier! Hier alvast 7 leuke manieren.

Boeken opbergen: enkele leuke ideetjes

1. Sorteren op kleur

Heb je al een boekenkast in huis, dan kun je er ook creatief mee aan de slag. Door de boeken op kleur te sorteren bijvoorbeeld en daarmee een patroon of golvende beweging in het geheel te brengen. Dat brengt enerzijds rust, maar anderzijds ook een vleugje speelsheid.

2. Boekenboom

De prijs voor de meest bijzondere en natuurlijke manier om je boeken op te bergen gaat vast naar deze boekenboom. Dit uiterst originele boekenrek is niet enkel praktisch, maar heeft een diepere betekenis dankzij de verwijzing naar de oorsprong van het boek.

3. In de schouw

Heel wat huizen hebben een schouw die niet meer in werking is. Doet ze niet meer dienst als haard, dan ben je vast overtuigd van deze nieuwe functie. Stapel je boeken nonchalant in de nis van de schouw en geef zo extra cachet aan je woonkamer. De boeken geven misschien niet evenveel warmte als de haard, maar ze zien er net zo gezellig uit als de dansende vlammen.

4. Zwevende boekenplank

Een wandplank aan de muur volgestouwd met boeken is niet meteen origineel, maar deze zwevende oplossing verdient zeker een vermelding in ons lijstje. Het is niet enkel een fijne manier om je boeken op te bergen, het ziet er zelfs uit als kunst aan de muur.

5. Boekenbank

Lekker praktisch, deze oplossing om je boeken op te bergen. Vlei je neer op de bank met zachte kussens voor een heerlijk leesuurtje. Je verzameling boeken heb je letterlijk binnen handbereik. Nu nog een lekker kopje koffie of thee erbij en een stralend zonnetje, en je bent vertrokken voor een hele poos!

6. Boekenrek stoel

De droom van menig book lover! Een stoel waar je niet enkel een behoorlijk deel van je collectie in kwijt kunt, maar die ook nog eens comfortabel zit.

7. Boekenladder

Voor wie houdt van boeken én oude spullen is deze combinatie een aanrader. Snuister rond op de rommelmarkt of ga online op zoek naar een oude houten ladder die je als boekenrek tegen de wand hangt.

Boekenliefhebber?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!