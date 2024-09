De 4 leukste rommelmarkten in Vlaanderen

Oude boeken, vintage meubels of mooie tweedehandskledij: deze 4 rommelmarkten bieden voor elk wat wils!

Deze rommelmarkten zijn een bezoekje waard

1. Brocanteshoppen in Tongeren

In Tongeren kun je elke zondagvoormiddag terecht voor de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux. Meer dan 350 standhouders en 40 antiekzaken stellen er hun mooiste en oudste schatten uit. Wees er vroeg bij, want de pareltjes zijn snel weg!

Waar? Verschillende straten en pleinen in Tongeren. Wanneer? Elke zondag van 7u tot 13u. Klik hier voor meer info.

2. Tussen de boeken in Damme

Wie op zoek is naar een speciaal boek of een gesigneerde roman op de kop wil tikken, moet op de Boekenmarkt in Damme zijn. Elke tweede zondag van de maand kun je aan de verschillende kraampjes echte koopjes doen.

Waar? In de zomerperiode op het Marktplein en in de winterperiode in de hallen van het stadhuis in Damme. Wanneer? Elke tweede zondag van de maand, van 10u tot 17u. Klik hier voor meer info.

Wist je dat Damme een echt boekendorp is? Welke plekjes in Europa zichzelf ook een boekendorp mogen noemen, lees je hier.

3. Groot, groter, grootst in Eeklo

De grootste rommelmarkt van Vlaanderen vind je in Eeklo. Tijdens de Kaaifeesten in het eerste weekend van oktober verkopen meer dan 1000 standhouders hun oude spullen. Ideaal voor wie iets bijzonders op de kop wil tikken.

Waar? Verschillende straten en pleinen in Eeklo. Wanneer? Zondag 6 oktober van 8u tot 18u. Klik hier voor meer info.

4. Rommelant in Antwerpen

Een van de oudste rommelmarkten in Antwerpen. Volledig overdekt én met een eigen Rommelclub. Als fervente bezoeker kun je aansluiten bij de club en dankzij je lidmaatschap krijg je er heel wat voordelen. Zo mag je bijvoorbeeld een kwartiertje vroeger binnen. Ideaal om al snel op jacht te gaan naar de beste koopjes.

Waar? Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen. Wanneer? Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, 9 en 10 november en 30 november en 1 december, telkens van 10u tot 17u. Klik hier voor meer info.

Las je deze artikels al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!