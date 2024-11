Leuk aftellen naar pakjesavond met onze Sint Aftelkalender!

Kijkt jouw kindje ongeduldig uit naar de komst van Sinterklaas en zijn lieve Pieten, en vraagt het iedere ochtend hoeveel keer het nog slapen is? Met onze leuke en handige aftelkalender wordt het aftellen naar de komst van de goedheiligman een stuk leuker én spannend!

Aftellen naar Sint en Piet met Libelle

“Wanneer komt Sinterklaas eigenlijk?”. “Hoeveel nachtjes slapen nog?”. Je kent die vragen ongetwijfeld, en tegen 6 december ben je ze misschien al beu gehoord. Hoe zorg jij er nu voor dat de komst van Sinterklaas tóch leuk wordt… zowel voor jou als de kids? Wel, met onze Sinterklaas Aftelkalender.

Want jawel: hij komt, hij komt … die lieve goede Sint. En omdat wij zo graag naar leuke dingen uitkijken, hebben we een Aftelkalender gemaakt! Ideaal voor peuters en kleuters die maar weinig tijdsbesef hebben en het moeilijk kunnen bevatten hoeveel keer het nog slapen is voor de Sint komt.

Download onze Sint Aftelkalender

Hoeveel nachten slapen nog? Klik op de onderstaande afbeelding, print de kalender vóór 14 november uit, zet elke dag een kruisje en vergeet die schoentjes niet te zetten natuurlijk!

Meer lezen over/voor de Sint?

