4 troosthoekjes in huis om even tot rust te komen

Soms wil je je even terugtrekken op momenten dat het allemaal wat moeilijker gaat, of om een kaarsje te branden voor iemand… Ga aan de slag met de troostkaartjes uit Libelle 41/2024 en creëer zelf zo’n troosthoekje.

Troosttakken

Een mooi ideetje voor bij een uitvaartplechtigheid: verzamel enkele sierlijke takken in de natuur – op dit moment van het jaar vind je er genoeg in parken of bossen – en zet ze in een mooie vaas. Schrijf (samen met anderen) enkele mooie boodschappen op kartonnen labels en hang ze aan de takken. Werk af met een elegant lintje rond de hals van de vaas.

Mintgroene vaas (Van Uytsel, € 50, vanuytsel.be). Lichtroze organza lint (Ava, € 3,96, ava.be). Kartonnen labels met jute koord (Ava, € 3,13/20 st., ava.be). Lichtroze tafelloper (Ava, € 10,99, ava.be). Lijstjes en kandelaars (eigendom van de styliste).

Tip! Maak je hoekje nog persoonlijker en nog serener door er lijstjes te plaatsen met de Libelle troostkaartjes in, en wat kaarsen voor een warme, gezellige sfeer.

Vaarwel, poesjelief

Wanneer een huisdier komt weg te vallen, laat dat vaak een grote leegte na in het gezin. Als je Minoes of Max op een knus plekje in je huis wilt eren, kan het fijn zijn om een beeldje van je huisdier onder een kleine stolp te plaatsen en er wat kaarsjes en droogbloemen bij te zetten.

Poezenbeeldje (Amazon, € 14,95, amazon.com.be). Kleine stolp (Bol, € 15,49, bol.com). Lichtroze bolvormige kaars (Van Uytsel, € 3,60, vanuytsel.be). Roze rustieke kaars (Van Uytsel, € 2,90, vanuytsel.be). Mintgroen klein bollenkaarsje (Ava, € 1,56, ava.be). Klein glazen vaasje (Van Uytsel, € 1,60, vanuytsel.be). Gedroogde palm-spear bladeren (Van Uytsel, € 4,80, vanuytsel.be). Houten schaaltje met webbing bodem (Van Uytsel, € 16,30, vanuytsel.be).

Kaartje in de kijker

Geef een mooi (troost)kaartje een speciaal plekje door het in een houten fotobalkje te plaatsen. Dit balkje koop je zelfs kant-en-klaar met een glazen buisje erbij om iets moois in te steken. Wat droogbloemen, een mooie pluim…

Houten fotobalkje met glazen buisje (Ava, € 4,95, ava.be). Oudroze ijzeren vaasje (Ava, € 9,99, ava.be). Droogbloemen (Van Uytsel). Mintkleurige envelop (Ava, € 0,55, ava.be).

Liefs met de post

Wil je iemand die wat verder weg woont een hart onder de riem steken? Maak een stijlvol doosje dat na ontvangst meteen op de kast kan gezet worden. Leg een stuk witte stof in het doosje, een sfeervolle kaars met mooie kaarsenhouder, een zachte pluim en schrijf een lieve boodschap op één van de Libelle-troostkaartjes.

Gouden doos (Ava, € 8,26, ava.be). Lichtroze kaars (Ava, € 4,29/8 st., ava.be). Lichtgroene kaarsenhouder in de vorm van een bloem (Ava, € 2,29, ava.be). Lichtroze pluim (Ava, € 2,47/25 st., ava.be).

Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Ava en Van Uytsel

Dit kan je ook interesseren:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!