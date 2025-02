14 vakantiehuisjes met een knusse haard

Even op adem komen na een drukke periode? Wij selecteerden veertien fijne vakantiehuizen in eigen land, waar je je na een lange wandeling kunt opwarmen bij het knetterende haardvuur.

Vakantiehuisjes met een haard

1. Treelodge, Retie

© lucid

In het gezellige boomhuttendorp ‘Treelodge’ beleef je een zalige portie natuur, met of zonder kinderen. Sterrenkijken met een glas wijn in de hand of een heerlijk boek lezen aan het haardvuur? Kan perfect in een van de vier houten luxeboomhutten. Karen en Bram hebben hun unieke hutten zelf ontworpen en gebouwd, en noemden ze naar vogels die in de omgeving leven.

treelodge.be, vanaf € 270 (2-4 pers.) en € 315 (6 pers.) per nacht

2. Gîte de Honville, Fauvillers

© Stefanie Faveere

Bijna op de grens met Luxemburg vind je dit robuuste huis voor twaalf met een grote, glooiende tuin vol wilde bloemenperken en een gezellige zithoek die dankzij de heerlijke haard het hart van dit warme familiehuis vormt. Er zijn vijf slaapkamers en elke kamer heeft niet alleen zijn eigen stijl, kwaliteitsgordijnen en kleurenpalet, maar ook een eigen badkamer. Dankzij de diverse niveaus zijn er hoekjes in overvloed, waardoor je elkaar nooit voor de voeten loopt.

gitedehonville.be, vanaf € 339,50 per nacht

3. Cabane de Charme, Érezée

© Stefanie Faveere

Dit lijkt een verlaten Zweedse uithoek, maar vergis je niet: je bevindt je in de Ardennen. Hier trek je je even met twee terug. Intens relaxen in de jacuzzi, opwarmen in de sauna en afkoelen in het dompelbad, om dan te douchen midden in de natuur en te chillen op een van de terrassen. Daarna ben je klaar voor een nieuwe wellnessronde. Ook binnen vind je comfort en sfeer alom. De kachel, de dierenhuiden en de goed gekozen deco geven het geheel die extra Ardense touch.

cabanedeluxe.be, vanaf € 208 per nacht

4. Meuville50, Stoutmont

© Stefanie Faveere

Op een hooggelegen zuidflank, in een doodlopende straat, gingen Suzanne en Jelle creatief aan de slag. Het resultaat is een vakantiewoning voor negen opgetrokken uit hout en… zeecontainers. Slapen doe je op het gelijkvloers, een verdieping hoger wacht een heerlijke leefruimte met panoramisch terras en een open haard tussen de eetkamer en het salon. Plezier langs twee kanten!

meuville50.be, vanaf € 250 per nacht

5. Pastorie Stella, Wenduine

© Stefanie Faveere

Deze voormalige pastorie werd met liefde en geduld omgetoverd tot een logeerplek voor veertien, en dat in het centrum van Wenduine. Onder de authentieke vloer ligt er nu vloerverwarming verborgen en ook de elegante trap is origineel. De leefruimte bestaat uit twee delen, aan de ene kant prijkt een biljart, het salon met haard bevindt zich aan de overkant en de ruime leefkeuken grenst aan de ommuurde tuin. Elke slaapkamer heeft zijn eigen badkamer. Handig als je met veel volk op weekend bent.

pastoriestella.be, vanaf € 450 per nacht

5. Landal Village Les Gottales, Trois-Ponts

Op de Mont Saint-Jacques en vlak bij de watervallen van Coo duikt dit kleine vakantiepark op, midden in het groen. Zowel de torenlogies voor twee en vier personen als de bungalows voor vier en zes personen pakken uit met een open haard. Zalig opwarmen na die lange wandeling dus! Dit is niet je standaard vakantiepark: je vindt er geen zwembaden, wel een speeltuin en véél natuur.

landal.be, vanaf € 245 voor 2 personen voor een midweek

6. Casa Cozy, Waimes

Op 500 meter van onze eigen Belgische skipistes duikt deze eigenzinnige vakantiewoning voor vier personen op. De kachel staat centraal en je geniet zowel vanuit je luie zetel van de warmte als terwijl je aan het kokkerellen bent. Er ligt een flinke, droge houtstapel klaar in de eetkamer, zodat je niet eens naar buiten hoeft om een verse voorraad.

airbnb.be, zoeken op Casa Cozy,vanaf € 58,50 per persoon per nacht

7. La Cabane Mosane, Hastière

© Olmo Peeters

Deze chalet voor vier personen uit de jaren zeventig wordt omringd door een hellende bostuin van 2000 m² en pakt uit met een terras dat uitkijkt over de vallei. Binnen versterken houten lambriseringen, mid century design en een platenspeler de seventies vibe en ook de charmante keuken katapulteert je naar die tijd. Kers op de taart is het Japanse bad in de bijzondere badkamer.

facebook.com, zoeken op ‘La Cabane Mosane’, vanaf € 110 per nacht

8. De Hoeveschuur, Riemst

Een schuur uit 1939 die omgebouwd werd tot een luxeverblijf voor vier, dat is ‘De Hoeveschuur’. Je logeert op een paardenboerderij in een gerenoveerde stroschuur met eeuwenoud gebinte en kijkt uit over de feeërieke paardenweide. Binnen vind je een haard en sauna, op het terras wacht een jacuzzi. Kwestie van echt intens te relaxen.

airbnb.be, zoeken op ‘De Hoeveschuur’, vanaf € 84 per persoon per nacht

9. Maison Éliacé, Somme-Leuze

Deze vakantiewoning voor vijf personen oogt authentiek aan de buitenkant, maar binnenin heeft ze loftallures, met dank aan de grote raampartijen, een open gevoel en een leefruimte die zich over twee etages uitstrekt. Dit is de Ardennen anno 2025, met karakter én comfortabel eigentijds.

airbnb.be, zoeken op Maison Éliacé, vanaf € 56,50 per persoon per nacht

10. Écorce, Hamois

© Kwac Studio

Deze boomhut voor twee personen zweeft zeven meter boven de grond, werd opgetrokken rond een imposante tweehonderdjarige eik en is voorzien van een ruim terras, een aparte slaapkamer en een salon met houtkachel. Koken doe je in de rustieke keuken en vanuit je bad kijk je uit over het domein. Er zijn geen woningen in de buurt, deze plek heb je echt helemaal voor jezelf.

lesecorces.be, vanaf € 220 per nacht

12. Door-drongen-Goed, Maldegem

© Mieke Dalle

Dit ecologies voor vier bevindt zich in een uitgestrekte natuurlijke tuin van meer dan een halve hectare, vlak bij Drongengoed. Je kijkt uit over de zwemvijver, paardenweiden en bossen. Een hogerendementskachel, leempleister, eiken deuren, vloeren en trappen, ecologische verf en zalig linnen zetten hier de ecologische toon.

doordrongengoed.be, vanaf € 125 per nacht

13. Bast, Hoeselt

© Jochen Zimmerman, Simone Wittgene

In deze cabin op poten kom je met twee tot rust. ‘Bast’ werd opgetrokken op een boshelling van 1 hectare en verdwijnt in de omgeving. Je leeft midden in de natuur en je blik wordt altijd gevuld met weelderig groen, of je nu een bad neemt of kookt. Aangezien deconnecteren de nieuwe trend is, is er geen wifi of kabeltelevisie.

loof-cabin.be, vanaf € 225 per nacht

14. Oiseau des Dunes, Koksijde

Als een warm dekentje, zo voelt deze kustvilla voor acht aan. De woonruimte vooraan oogt met haar zwarte tinten, parketvloer en open haard stemmig donker en een tikkeltje mysterieus. De keuken opent naar de tuin en baadt dankzij grote raampartijen in het licht. De duinen liggen op nog geen 500 meter.

instagram.com, zoek op ‘Oiseau des dunes’, vanaf € 300 per nacht

