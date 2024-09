8 verbluffende vakantiehuisjes voor grote groepen in België

Een weekendje weg met vrienden is altijd fijn, al is een vakantieverblijf vinden voor meer dan tien personen vaak niet zo evident. Wij selecteerden de leukste vakantiehuisjes voor grote groepen in België.

ZaligAanZee

ZaligAanZee verhuurt vier vakantiehuizen aan de Belgische kust, in Knokke en Blankenberge, voor groepen tot 20 personen. Alle vier hebben ze een tuin en liggen ze vlak bij het strand.

Tot 20 personen – zaligaanzee.be

Wil je graag in hartje Antwerpen verblijven? Dan kun je ook een leuk huis huren voor 6, 8, 10, 12 of 14 personen. Elk huisje is gelegen in hartje Antwerpen vlak bij de mooiste pleintjes, musea, winkels en de lekkerste restaurants.

Tot 14 personen – zaliginantwerpen.be

ZaligAanZee Damme – Monique Van Endert

Spoor 74

Wat vroeger een oud vervallen boerderijtje in Pervijze was, is nu een luxueuze vakantiewoning voor groepen tot 32 personen. Ideaal voor groepen met kinderen door de ontspanningsruimte (denk aan pingpong, gezelschapsspelletjes en kinderhoek) en de grote tuin. Buiten vind je trouwens een zitkuil met vuurschaal en pizza-oven. Leuk!

Tot 32 personen – spoor74.be

Spoor 74 – Flore Sanders Fotografie

Acht & 80

In de groene omgeving van Hamont-Achel ligt vakantiewoning Acht & 80, een oude langgestrekte hoeve die volledig gerenoveerd werd. Het resultaat is een verbluffende, luxueuze vakantiewoning met behoud van authenticiteit. Extra leuk: iedere slaapkamer heeft er een eigen badkamer. Buiten is het heerlijk vertoeven op het terras met zich op de petanquebaan of speelweide.

Tot 12 personen – achtentachtig.be

Acht & 80

Herenhuis 24

Herenhuis 24 is een vakantiehuis met vintage vibes in het centrum van Ronse. Zowel stadsduiven als bosmussen zitten hier goed, want Herenhuis 24 ligt op wandelafstand van leuke restaurantjes en winkeltjes én vlakbij het natuurgroen van bijvoorbeeld het Muziek- en Kluisbos.

10 – 12 personen – vintagehuisjes.be

Herenhuis 24

De Molen van Moelingen

De Molen van Moelingen is een sfeervolle vakantiewoning in een karakteristieke oude molen in de Voerstreek. Hier geniet je met groepen tot 25 personen. Kers op de taart? De twee verschillende sauna’s met relaxgedeelte. Daarnaast zijn alle slaapkamers van een ensuite-badkamer voorzien.

Tot 25 personen – beaujeanvacances.com

De Molen van Moelingen – Sergé Technau

Blauwpoort

Wie bij Blauwpoort overnacht, slaapt in een beschermd monument in het centrum van Westouter in het Heuvelland. Eyecatcher ter plaatse is ongetwijfeld de sauna in spiegelbox tussen de bomen en de zwemvijver. Op het domein is er van alles te doen, maar voor wie de omgeving in wil trekken, stippelden de eigenaren tal van routes uit.

Tot 36 personen – blauwpoort.be



Roc du Paradis

Net als bovenstaande woning deed ook Roc du Paradis dienst als decor voor het VRT-programma ‘Taboe’ met Philippe Geubels. Het Ardense luxeverblijf, een voormalig hotel, is gelegen bovenopen een rots in Chiny, neerkijkend op de meanderende Semois. Vanuit de belvédère heb je een indrukwekkend panoramisch (180°) zicht op de Semoisvallei.

Tot 27 personen – rocduparadis.be

Roc du Paradis

Gîte du Chapy

Nog in de Ardennen vind je in het authentieke dorpje Wancennes het vakantieverblijf Gîte du Chapy. Eigenaren Christine en Philippe renoveerden een prachtig 18e-eeuws vakwerkpand, dat typerend is voor de regio, met veel zorg tot de prachtige vakantiewoning die het nu is.

Tot 11 personen – chapy.be

Gîte du Chapy

