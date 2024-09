Zelf maken: hanglamp met houten kralen

Ben je nog op zoek naar een originele hanglamp? Wat denk je van deze lamp met houten kralen? Leuk voor in de kinderkamer of voor een Scandinavische touch in je woonkamer!

Stap voor stap een hanglamp met houten kralen maken

Benodigdheden

Lamppendel ‘Hemma’ (bij IKEA)

Fitting E27 wit (bij de doe-het-zelf-zaak)

Lamp E27

Kniptang

Striptang

Cuttermesje

Fijne schroevendraaier

Fijne schroevendraaier Houten kralen ⌀ 5 cm en ⌀ 3 cm (bij De Banier)

Houten kubus 6 cm x 6 cm (bij Schleiper)

Houten ringen ⌀ 5 cm en ⌀ 3 cm (bij Schleiper)

Plaatje Balsa hout – dikte 4 mm (bij Schleiper)

Werkbeschrijving

Neem de lamppendel en knip de fitting eraf met een kniptang. Strip het snoer over een lengte van 3 cm, zodat de blauwe en bruine draad bloot komen te liggen. Strip vervolgens de laatste 5 mm van zowel de blauwe als de bruine draad, zodat de koperdraad bloot komt te liggen. Schuif alle houten onderdelen over het snoer. Wij gebruikten achtereenvolgens: 5 houten ringen ⌀ 3 cm // 2 houten kralen ⌀ 3 cm // 1 brede houten ring ⌀ 5 cm // 1 houten kraal ⌀ 5 cm // 1 houten schijfje ⌀ 10 cm // 1 houten kraal ⌀ 5 cm // 1 houten kubus 6 cm x 6 cm // 3 houten ringen ⌀ 5 cm. In de houten kubus maak je met een cuttermesje zelf een gaatje aan de boven- en de onderkant om het snoer door te steken. Het houten schijfje snij je uit het balsahout uit, maak ook een gaatje in het midden. Schroef de fitting open en neem het binnenwerk eruit. Steek het snoer door het bovenste kapje van de fitting. Bevestig vervolgens de gestripte draden in het binnenwerk. Steek de blauwe draad in 1 gaatje en de bruine draad in het andere gaatje. Draai de kleine schroefjes dicht met een fijne schroevendraaier zodat de koperdraad wordt klemgezet. Steek het binnenwerk in het bovenste kapje van de fitting en schroef het onderste deel er terug aan. Schroef de lamp erin.

Klaar!

