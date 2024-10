Nu gratis bij Libelle: 8 troostkaartjes om een hart onder de riem te steken

Allerheiligen en Allerzielen komen eraan, het moment waarop we extra stilstaan bij onze overleden geliefden. Dagen van gemis en stil verdriet, waarop we meer dan ooit nood hebben aan warme woorden en lieve steun. Daarvoor, maar eigenlijk voor álle moeilijke momenten, maakten wij prachtige Libelle troostkaartjes.

8 hartverwarmende troostkaartjes

Wat doet er meer deugd dan een schouderklopje of een warme omhelzing op momenten dat we het extra nodig hebben? Al zijn soms ook een paar lieve woorden al genoeg om iemand te laten weten dat je er bent op momenten van verdriet. Met onze troostkaartjes zet je kracht bij je woorden en toon je aan dierbaren dat je er voor hen bent, juist als het even minder gaat.

Een warme omhelzing in de vorm van een kaartje. Haal de troostkaartjes nu in huis!

Ook dit lees je deze week in Libelle:

Vis uit de diepvries: betaalbaar, gezond en superlekker

Kristof en Malin hebben een langeafstandsrelatie

ADHD bij vrouwen: waarom wordt de diagnose vaak zo laat gesteld?

Handige stylingtips getest door de redactie

Sfeervolle troosthoekjes met onze knuffelkaartjes

Dat en nog veel meer interessante, ontroerende en fijne artikels lees je deze week in Libelle, vanaf donderdag 10 oktober in de winkel. Of download de Mijn Magazines app en lees je favoriete magazine digitaal.

Mijn Magazines App: gratis in de App Store en Google Play

Meer lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes.