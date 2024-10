Overschakelen naar het winteruur: zo wen je eraan

In de nacht van 26 op 27 oktober draaien we de klok een uurtje terug, want dan zullen we overschakelen naar het winteruur. Een uur extra slaap is fijn voor ons, maar kinderen wennen er vaak iets minder snel aan. Met deze tips verloopt de omschakeling alvast iets vlotter.

Of je nu fan bent van het verzetten van de klok, of niet: door naar wintertijd over te schakelen zorgen we ervoor dat we ook in de winter vroeg genoeg van daglicht kunnen genieten. Als we dat niet doen, zien we in januari pas rond 10 uur ’s ochtends voor het eerst een straaltje zonlicht. En eerlijk, daar staat niemand op te wachten… Volgens neuroloog en slaapexpert Inge Declercq is er namelijk een rechtstreekse (hersen-)link tussen hoeveel daglicht je ziet vanaf de ochtend en jouw mentaal welzijn. We hebben nu eenmaal daglicht nodig voor een gezond functioneren.

Laat je kinderen geleidelijk overschakelen naar het winteruur

Laat je kind geleidelijk aan wennen aan het nieuwe uur. Dat kun je doen door het slaapschema een paar dagen voor de uurwisseling te beginnen aanpassen. Begin steeds met een kwartiertje later in bed. Zo verleg je het slaapschema en zal je kind ’s morgens ook iets langer slapen.

Ook elke dag een kwartiertje later eten kan helpen. Zo pas je de volledige biologische klok van je kind aan. Zodra het uur veranderd is, eet je gewoon weer op het gebruikelijke uur.

Laat je kind op de avond voor het overschakelen naar het winteruur een uurtje voor bedtijd starten met het gebruikelijke avondritueel: pyjama aan, tandenpoetsen, verhaaltje lezen,…. Laat ze niets meer actiefs doen, opdat ze erna rustig en makkelijk in slaap geraken.

Doordat het aan het begin van de uurwissel 's morgens weer iets sneller licht wordt, kan het zijn dat je kind ook vroeger wakker is. Om dat te vermijden, maak je de kamer best zo donker mogelijk.

De kortere dagen kunnen ervoor zorgen dat je kind overdag minder energie heeft of sneller moe wordt. Om dat te vermijden, is het belangrijk dat je kind overdag zoveel mogelijk buiten is en daglicht kan opnemen.

Tips voor volwassenen

Hoewel veel mensen meer moeite hebben met de omschakeling naar de zomertijd, kan het ook even wennen zijn aan de wintertijd. Want dat ‘extra’ uurtje slaap neemt ook een loopje met jouw ritme.

Kun je maar moeilijk de slaap vatten? Zorg dan ’s avonds al voor de juiste sfeer. Dim je lichten zo goed mogelijk, zodat je lichaam alvast ingesteld raakt op het slapen.

Probeer 's ochtends zo helder mogelijk wakker te worden. Alle gordijnen open en profiteren van het daglucht, of als het nog donker is: hup, lichten aan!

Geen fan van een bruut ontwaken? Dan kan een lichtwekker helpen. Zo'n wekker simuleert de zonsopgang en door het langzaam feller wordende licht, zul je ook rustiger ontwaken.

Een uurtje vroeger of later?

Vergeet je ook altijd of je nu een uur meer of minder mag slapen? Dankzij deze ezelsbruggetjes vergeet je het nooit meer:

Je wint-er-tijd mee als de wintertijd ingaat (want die dag duurt 25 uur).

In de winter wordt de klok teruggedraaid.

In het voor jaar zet je de klok voor uit, in het na jaar acht eruit.

Als het weer achteruitgaat, gaat de klok ook achteruit. Gaat het weer vooruit, dan gaat de klok vooruit.

