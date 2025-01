Tournée Minérale moedigt ook dit jaar mensen aan om een maand lang geen alcohol te drinken. ‘Waarom zou je dat doen?’, vragen sommigen zich misschien af. Wel, omdat je er héél wat bij te winnen hebt! Doe jij mee?

Alcohol = niet onschuldig

Alcohol is en blijft een verslavende drug die, als je er niet voorzichtig mee omspringt, meer kwaad dan goed doet. Maar wat is alcohol dan precies? Ethylalcohol of ethanol is een toxische stof die ontstaat door gisting van suikers uit granen en fruit. Het gevaar zit ‘m in de hoeveelheid alcohol die je drinkt, al spelen je gewicht, geslacht, eventuele chronische aandoeningen… ook een rol, natuurlijk.

Elk jaar sterven er miljoenen mensen ten gevolge van alcoholmisbruik. Wie vaak te veel drinkt, loopt meer kans op…

beschadiging van de lever (ontstekingen, cirrose), de pancreas en de hersenen.

(ontstekingen, cirrose), de pancreas en de hersenen. kanker van de lever, de mond, de borst, de keel, de slokdarm, de darmen…

van de lever, de mond, de borst, de keel, de slokdarm, de darmen… geheugenstoornissen. Denk maar aan het syndroom van Korsakov , wat lijkt op vroegtijdige dementie.

, wat lijkt op vroegtijdige dementie. hart- en vaatziekten .

. psychische problemen als depressie of zelfs een ‘alcoholpsychose’.

of zelfs een ‘alcoholpsychose’. zwaarlijvigheid, want alcohol is een heuse caloriebom.

Waarom een maand niet drinken? Daarom!

Maar is een maand niet drinken genoeg om de risico’s te verminderen? Absoluut!

De eerste dagen…

…begint je lichaam onmiddellijk met ontgiften. Je lever heeft zo’n anderhalf uur nodig om een glas alcohol af te breken. Let wel: je lever kan geen meerdere glazen tegelijk afbreken. Ben je de avond voordien nog eens goed doorgezakt en heb je tien pintjes gedronken? Dan duurt het 15 uur voor de alcohol uit je lijf is.

Daarnaast kan het zijn dat je meer gaat eten. Alcohol verhoogt de bloedsuikerspiegel, dus als je plots stopt, kun je het gevoel hebben dat je jezelf suikers ontzegt. Na enkele dagen gaat die drang al een pak minder zijn, al kan het soms tot enkele weken duren vooraleer het helemaal verdwenen is. Eén tip: haal genoeg groenten en fruit in huis en laat de snoepjes in de winkelrekken liggen.

Na één week…

…slaap je weer beter en dieper. Het lijkt alsof je na een avondje stappen makkelijker indommelt, maar alcohol verstoort de slaap alleen maar, waardoor je uitgeput wakker wordt. Uit onderzoek blijkt ook dat de lever al na één week minder hard moet werken en de spijsvertering langzaam maar zeker begint te verbeteren – je maag hoeft nu niet méér speeksel en maagzuur aan te maken.

Na twee weken…

…heb je ’s morgens duidelijk meer energie. Je slaapcyclus is nu zo goed als genormaliseerd, en dat voel je. Daarnaast kun je je beter concentreren en heb je weer meer interesse in wat je vroeger zo leuk vond. Alcohol verhoogt namelijk kunstmatig de dopamine in je lichaam. Om het evenwicht opnieuw te herstellen, gaan de dopaminegevoelige neuronen enkele receptoren stilleggen. Het is daardoor dat je soms minder zin hebt om te gaan zwemmen of naar de cinema te gaan met je vriendinnen.

Wist je trouwens dat alcohol je organen en je huid uitdroogt? Na twee weken is de vochtbalans in je lichaam helemaal hersteld en ziet je huid er een pak frisser en jeugdiger uit. Zeg maar dag tegen die wallen, vlekjes en roodheid! Nog een plus is dat je gebit niet meer lijdt onder al die suikers en zure stoffen.

Die cocktail die je laat staan, is goed voor 300 calorieën minder!

Terwijl je de eerste dagen snakt naar zoetigheid en misschien een kilo of twee kunt bijkomen, begin je na twee weken af te vallen. Die cocktail die je laat staan, is goed voor 300 calorieën minder. Bovendien heb je ook minder zin in vet eten, en aangezien je spijsvertering hersteld is, blijft er ook minder ‘plakken’.

Na één maand…

…stijgen de waarden van je witte bloedcellen die nodig zijn voor een goede weerstand. Alcohol houdt de aanmaak van witte en rode bloedcellen tegen, waardoor je sneller ziek wordt. Daarnaast is je bloedspiegel weer op peil, stroomt het bloed weer vlot door je aderen en circuleert er weer zuurstof à volonté door je lichaam, wat je nog beter wapent tegen ziektes als kanker en hart- en vaatziekten.

De echte doorzetters…

…merken na drie maanden dat hun lever helemaal tot rust komt. Het vet hoopt zich ook niet meer langer op in de levercellen. Ook mooi meegenomen is dat je terug vruchtbaarder bent – zeker als je een kinderwens hebt, en je een hoger libido hebt.

Absolute aanrader alcoholvrij

‘De lekkerste literaire mocktail van het land.’ Zo omschrijft Pedro Elias het boek ‘Absolute Aanrader Alcoholvrij’ van actrice Cathérine Kools, die om en bij de duizend dagen nuchter is. Ze vertelt hààr verhaal – haar mama vocht tegen de drank, en zoekt een antwoord op de vragen waarom we zoveel drinken, waarom het zo normaal is en wanneer alcohol gevaarlijk wordt. Dat doet ze vanuit haar eigen ervaring, maar ook experten als dokter Servaas Bingé, apotheker Piet Sollie en alcoholcoach Michael Niclaus komen aan bod. Daarnaast geeft ze handige tips en tricks om alcohol te minderen of te stoppen. De ideale compagnon dus om van Tournée Minérale een succes te maken!

Bron: De Druglijn, alcoholhulp.be en Tournée Minérale.

