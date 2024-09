World Cleanup Day: help mee de planeet opruimen

We kunnen er niet meer omheen: onze planeet verdrinkt stilaan in het zwerfvuil. Tijd dus voor een grote schoonmaak! Dat doen we op vrijdag 20 september, tijdens World Cleanup Day. Doe jij ook mee?

World Cleanup Day: een dagje samen opruimen

Op vrijdag 20 september slaan mensen overal ter wereld de handen in elkaar om onze planeet op te ruimen. Vorig jaar deden zo’n 19,1 miljoen vrijwilligers uit 211 landen mee aan World Cleanup Day. Ook in België werden honderden acties op poten gezet. En dat doen we dit jaar opnieuw!

Hoe meedoen?

Registreer je actie: Stel een team samen en registreer je actie via worldcleanupday.org.

Stel een team samen en registreer je actie via worldcleanupday.org. Sluit je aan: Ben je alleen of met twee? Kijk dan of er al een actie in jouw buurt is waar je je bij kunt aansluiten.

Ben je alleen of met twee? Kijk dan of er al een actie in jouw buurt is waar je je bij kunt aansluiten. Voorbereiding: Zorg voor handschoenen, vuilniszakken, en eventueel grijpstokken. Denk ook aan veiligheid: draag reflecterende kleding als je langs de weg opruimt en zorg voor zonnebrandcrème en voldoende water.

Wat kun je verwachten?

Een schoon milieu: Door deel te nemen help je direct mee aan het verminderen van zwerfvuil en maak je je omgeving een stukje mooier en schoner.

Door deel te nemen help je direct mee aan het verminderen van zwerfvuil en maak je je omgeving een stukje mooier en schoner. Gemeenschapsgevoel: Samen opruimen versterkt het gemeenschapsgevoel en kan leiden tot nieuwe vriendschappen en netwerken.

Samen opruimen versterkt het gemeenschapsgevoel en kan leiden tot nieuwe vriendschappen en netwerken. Bewustwording: Door deel te nemen aan World Cleanup Day draag je bij aan de bewustwording rondom het probleem van zwerfvuil en inspireer je anderen om ook actie te ondernemen.

Dit kun jij doen om de afvalberg te verkleinen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!