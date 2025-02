Wasmachines verbruiken grote hoeveelheden energie en water, en wasmiddelen verspreiden dan weer chemische stoffen. Gelukkig is ecologisch wassen ook een optie. Met deze zeven kleine stapjes kun je alvast je steentje bijdragen, en laat je ook inspireren door onze ecologische shopping.

1. Gebruik kouder water

Was zoveel mogelijk op een lage temperatuur, op 30 graden dus. Ondergoed, wasgoed en handdoeken was je best nog wel op 60 graden, maar bij kledij is dat helemaal niet nodig.

2. Kies een wasmachine met het juiste volume

Als je van plan bent een nieuwe wasmachine aan te schaffen, denk je best even na over nodige inhoud. Koop geen te grote trommel, maar ook geen te kleine, want in beide gevallen is er sprake van energieverspilling. Ofwel is je wasmachine nooit gevuld, ofwel moet je in drie keer wassen en je wasmachine dus drie keer laten draaien.

3. Zoek de waterhardheid in je buurt op

De hardheid van water is bijna nergens precies hetzelfde. Online kun je vinden wat de waterhardheid in jouw buurt is. Die bepaalt mee hoeveel wasmiddel je nodig zult hebben. In wasmiddel zitten namelijk stoffen die de kalkdeeltjes in water aan elkaar doen binden, waardoor ze niet aan ons wasgoed of -machine kleven. Bij zacht water zul je dus minder wasmiddel nodig hebben dan bij hard water (gemiddeld zo’n 15% minder).

Samengevat:

Zacht water betekent weinig kalkdeeltjes, dus minder wasmiddel

Hard water betekent meer kalkdeeltjes, dus meer wasmiddel

4. Gooi je kleren niet na één keer in de wasmand

Het is gemakkelijk een kledingstuk in de wasmand te gooien, maar is het wel echt vuil? Soms is kledij perfect opnieuw draagbaar als je het even laat uitwaaien. Wist je trouwens dat je sommige kledingstukken helemaal niet vaak hoeft te wassen? Jeansbroeken was je bijvoorbeeld best zo weinig mogelijk.

5. Stop je wastrommel niet te vol

Stop je wasmachine niet te vol. Er moet ongeveer nog een vuist tussen jouw wasgoed en de bovenkant van de trommel kunnen. Een te volle trommel zal je kledij niet goed wassen.

6. Vermijd de droogkast

Hang je was zo vaak mogelijk buiten, zo verbruik je niet alleen minder energie, maar het geeft je was ook nog een heerlijke geur. In de winter is dat niet altijd een optie, maar dan kun je een wasrek gebruiken.

7. Koop wasnoten en/of wasballen

Wasnoten groeien aan de zeepnotenboom in Japan. Als de noot zich met water mengt, werkt hij als een soort zeep. Na gebruik kun je de noten gewoon op de composthoop gooien. Een ander alternatief is een wasbal. Die ballen creëren een magnetisch veld waardoor vet verwijderd wordt. Je steekt ‘m gewoon in de wasmachine en je hebt voor de rest niets anders nodig. Met sommige wasballen kun je zo’n 70 keer je was doen. Van ecologisch wassen gesproken!

