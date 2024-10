Wat is de ideale bedtijd voor je kind?

Wat is een correcte bedtijd voor schoolgaande kinderen? En is het een ramp als je kind er een heel ander ritme op na houdt? Wij zetten alles voor jou op een rijtje.

Iedereen weet dat genoeg slapen belangrijk is, zeker voor je kind. Bij kinderen is het van belang dat ze weer kunnen opladen na een drukke dag. Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en dat kost een berg energie. Die slaap is broodnodig om alle indrukken van de dag goed te verwerken.

Bedtijd op de basisschool

Op de basisschool wordt er niet meer overdag geslapen. Doet je kind nog steeds een middagdutje terwijl hij bijna naar de basisschool gaat? Probeer het dutje dan wat vaker over te slaan. Laat je kind wel in de avond eerder naar bed gaan als hij daar behoefte aan heeft. Leer hen aan dat ze ook zelf mogen zeggen als ze moe zijn, door er regelmatig naar te vragen.

De meeste kinderen tussen de vier en de zes jaar gaan tussen 19.30 en 20.00 uur naar bed, maar dat betekent niet dat dit voor alle kinderen het meest geschikt is. Hoe laat je kind best naar bed gaat, is niet alleen afhankelijk van de slaapbehoefte, maar ook van het uur waarop je kind moet opstaan. Een kind dat slaperig is overdag en zich niet zo goed kan concentreren zou weleens baat kunnen hebben bij een extra half uurtje onder de lakens, niet voor één nachtje, maar structureel.

Het aantal uur slaap dat kinderen die naar school gaan gemiddeld nodig hebben:

4-5 jaar : 10-13 uur per nacht

6-13 jaar : 9-11 uur per nacht

14-16 jaar: 8-10 uur per nacht

Veel ouders hanteren de regel dat het kind een kwartier langer op mag blijven bij elk jaar dat hij ouder wordt. De gemiddelde bedtijd voor een kind is dan ook:

4-6 jaar: tussen 19.15 en 19.45 uur

7-8 jaar: tussen 19.45 en 20.30 uur

9-10 jaar: tussen 20.15 en 20.45 uur

11-12 jaar: tussen 20.45 en 21.30 uur

Bedtijd cultureel bepaald

In België is het gebruikelijk dat kinderen een speciale ‘kinderbedtijd’ hebben. Dit fenomeen is in de meeste culturen echter niet bekend. Naast België en Nederland is het enkel in de Duitstalige landen normaal dat kinderen vroeg(er) naar bed moeten. In de rest van de wereld geven kinderen zelf aan wanneer ze moe zijn, om dan pas in hun bedje te kruipen.

Slaaptips

Zorg voor regelmaat: Stuur je kind elke dag rond dezelfde tijd naar bed, en sta op dezelfde tijd op. Ook in het weekend! Zeker bij moeilijke slapers is dit noodzakelijk. Regelmaat houdt de biologische klok gezond waardoor een kind beter kan slapen.

Stuur je kind elke dag rond dezelfde tijd naar bed, en sta op dezelfde tijd op. Ook in het weekend! Zeker bij moeilijke slapers is dit noodzakelijk. Regelmaat houdt de biologische klok gezond waardoor een kind beter kan slapen. Eet gevarieerd: Kinderen die gevarieerd eten, zouden een betere nachtrust hebben, blijkt uit onderzoek. Suiker zou de slaapkwaliteit juist verslechteren.

Kinderen die gevarieerd eten, zouden een betere nachtrust hebben, blijkt uit onderzoek. Suiker zou de slaapkwaliteit juist verslechteren. Lekker bewegen: Voetballen, dansen of gewoon lekker ravotten in de modder. Kinderen die regelmatig bewegen, slapen beter dan stilzitters.

Voetballen, dansen of gewoon lekker ravotten in de modder. Kinderen die regelmatig bewegen, slapen beter dan stilzitters. Creëer rust in de avond: Rust en ontspanning zijn belangrijk om goed in te kunnen slapen. Ban elektronica, tablets en smartphones uit de slaapkamer.

Bron: Oudersvannu.nl

