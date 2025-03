Dag van de Alleenstaande Ouder: een mooie, maar uitdagende realiteit

11,3% van van de Belgen leeft in een eenoudergezin. Dat betekent dat het gaat meer dan één Belgisch gezin op de tien, een groep die we niet uit het oog mogen verliezen.

Op de Dag van de Alleenstaande Ouder willen we even stilstaan bij deze veerkrachtige mama’s en papa’s, die ook vandaag de dag nog regelmatig te maken krijgen met vooroordelen. Tijd dus om deze stereotypen te doorbreken en een beeld te brengen van de mooie, maar uitdagende realiteit.

Bristol liet vorig jaar in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville een onderzoek uitvoeren. Hierin zegt 90% van de ondervraagden liever gelukkig te zijn in een eenoudergezin dan ongelukkig in een traditioneel tweeoudergezin. Dit geeft duidelijk aan dat eenoudergezinnen nog té vaak als een negatief iets worden beschouwd.

Ook Birte (41, journalist Libelle) is sinds 2021 single mom, maar vooral ook trotse mama van Dex (8). “Toen ik vijftien jaar geleden voor de liefde verhuisde, had ik niet gedacht dat ik ooit een alleenstaande moeder zou zijn. Maar kijk, ik doe het intussen al vier jaar alleen en het werkt, wonderwel.”

Alleenstaand ouderschap: positieve ontwikkelingen

Positieve impact op zelfredzaamheid van het kind

Als je als kind opgroeit in een eenoudergezin leer je zelfstandiger zijn, krijg je een grotere realiteitszin mee, sta je kritischer in het leven en leer je beter met geld omgaan. Allemaal positieve aspecten, maar toch moeten we dit nuanceren. Dat zegt ook psycholoog en gezinstherapeut Tim Verleyzen. “Het gebeurt dat kinderen in deze situatie een ouderlijke rol willen, moeten of kunnen innemen. Krijgen ze hiervoor erkenning en gebeurt het niet onder druk, dan leidt dit tot een aantal kwaliteiten en competenties die belangrijk zijn in hun verdere leven. Is dit niet het geval, dan kan het leiden tot onzekerheid en een lage eigenwaarde.”

Sterke ouder-kindrelatie

59% van de ouders vindt dat ze een hechtere band hebben met hun kind. “Dat komt onder meer omdat je samen een team vormt in de dagelijkse taken, maar ook omdat er meer een-op-een tijd is en omdat je minder rekening moet houden met de andere partner”, aldus Tim Verleyzen.

Dat kan Birte alleen maar beamen: “Ik hoop dat Dex later vooral terugdenkt aan ons warme nest en aan het plezier dat we samen beleven. Zo zijn onze filmavondjes heilig: Dex kiest de film op Netflix, waarna we ons met zelfgemaakte popcorn, veel kussens en onze twee katten installeren in de zetel. Onbetaalbaar!”

Alleenstaande ouder: ook uitdagingen

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn en is single parenting niet altijd makkelijk. De belangrijkste uitdagingen blijven de relatie met de ex-partner en het financiële aspect.

Relatie met ex-partner

Bijna de helft van de ondervraagde single parents geeft aan dat de relatie met de ex-partner moeilijk verloopt. Dit heeft een impact op hoe makkelijk het eenouderschap ervaren wordt. 67% ervaart het ouderschap als makkelijk met een goede relatie met de ex-partner, maar slechts 47% in het geval van een moeilijke relatie met de ex-partner.

Birte: “We zijn een goed team, Dex en ik, net als Dex en zijn vader trouwens. We wonen amper vier kilometer van elkaar en dat is enorm handig. Gelukkig delen we ook dezelfde visie qua opvoeding, al leggen we andere accenten. We sturen elkaar ook tips door om leuke dingen te doen met Dex, ook al valt dat in het weekend van de ander. En als er een pastadiner is op Dex’ school, dan gaan we er samen naartoe.”

Financiële situatie

Het financiële aspect is een van de meest gekende uitdagingen voor alleenstaande ouders. 58% geeft aan maar moeilijk te kunnen rondkomen. Als het gezinsinkomen minder dan 2500 euro per maand bedraagt, is drie op vier ontevreden over de financiële situatie.

Birte: “Als alleenstaande ouder is er bijvoorbeeld minder reisbudget, maar dat los ik zo creatief mogelijk op. Zo heb ik een museumpas en zoek ik vakanties die net buiten het hoogseizoen vallen, zoals een weekendje in een heerlijk glampinghuisje. Kleren scoor ik op Vinted, dat is echt een tweedehandsparadijs eens je er je weg in hebt gevonden. Enkel aan schoenen geef ik meer geld, want die gaan er snel door met zo’n groeiende zoon in huis.”

