Dyscalculie: wat is het en hoe herken je het bij je kind?

Heeft je kind het erg moeilijk met leren rekenen en lijkt hier geen duidelijke oorzaak voor? Dan kan er sprake zijn van dyscalculie, ook wel rekenstoornis genoemd. Je kan het niet behandelen, maar je kunt er wél mee leren omgaan. En daarom is het belangrijk dat je het herkent.

Wat is dyscalculie?

Verloopt de ontwikkeling van je kind prima, maar heeft het duidelijk een probleem met rekenen en ruimtelijk inzicht ondanks een goede aanpak en begeleiding, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Zelfs eenvoudige sommen kunnen voor kinderen met dyscalculie een probleem vormen. Dit zou te wijten zijn aan een afwijking in een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de informatieverwerking en is mogelijks genetisch bepaald.

Hoe herken je dyscalculie bij je kind?

Voor je kunt nagaan of er sprake is van dyscalculie, moet je even enkele dingen controleren:

ziet en hoort je kind voldoende?

je kind voldoende? is je kind verstandig genoeg om te kunnen rekenen (hierbij kijkt men vooral naar het IQ)?

genoeg om te kunnen rekenen (hierbij kijkt men vooral naar het IQ)? spreekt je kind voldoende Nederlands zodat het de leerkracht goed begrijpt?

zodat het de leerkracht goed begrijpt? gaat je kind regelmatig naar school en leeft het in een stimulerende omgeving?



Is het antwoord op al deze vragen ja, dan kun je verder kijken naar volgende symptomen die eigen zijn aan dyscalculie:

cijfers niet correct lezen of schrijven

moeite hebben met splitsingen en tafels

traag rekenen en veel rekenfouten maken, ook bij eenvoudige oefeningen

maken, ook bij eenvoudige oefeningen blijven vasthouden aan eenvoudige rekenprocedures, rekenaanpak van jonge kinderen

problemen hebben met kloklezen

aanleren van rekenmethodes gaat moeizaam, ook de volgorde van de stappen aanhouden bij een berekening

gaat moeizaam, ook de volgorde van de stappen aanhouden bij een berekening moeite hebben met de motoriek die nodig is om een lat, passer of geodriehoek te gebruiken

die nodig is om een lat, passer of geodriehoek te gebruiken geen verband zien tussen woord en beeld, moeite om grafieken te lezen

zien tussen woord en beeld, moeite om grafieken te lezen onnauwkeurigheid bij het noteren van cijfers en omkeren van getallen

bij het noteren van cijfers en omkeren van getallen moeite hebben met ruimtelijk inzicht

nieuwe inzichten verwerven door oefening en steunen op het geheugen



Wat moet je doen?

Dyscalculie is niet iets wat je kunt genezen of behandelen, en het verdwijnt ook niet als je ouder wordt. Dat betekent echter niet dat je niets moet doen. Hoe sneller er ingegrepen wordt, hoe beter een kind kan leren ermee om te gaan.

Je hebt een ervaren psycholoog, pedagoog of logopedist nodig om de diagnose te stellen. Hij of zij zal verschillende testen afnemen bij het kind om te achterhalen of het daadwerkelijk om dyscalculie gaat en een juiste begeleiding voorstellen.

Het is namelijk erg belangrijk in het verdere leven van het kind om vlot met cijfers te kunnen omgaan. Je moet met geld kunnen omgaan, leren of je aan het einde van de maand voldoende overhoudt, de pincode van je bankkaart onthouden en correct kunnen ingeven, procenten kunnen berekenen of de oppervlakte van een muur berekenen om te zien hoeveel verf of behangpapier je nodig hebt.

Hoe kun je een kind met dyscalculie helpen?

blijf je kind stimuleren

bied ook hulpmiddelen aan

aan vraag de hulp van specialisten

beperk je tot wat echt belangrijk is en focus op de talenten van het kind

van het kind soms lukt het nog niet of niet meer, laat het even zo. Wees niet te streng.



Tip voor ouders van kinderen met dyscalculie: op de website van Eureka Leuven vind je veel info over dyscalculie en links naar het oefenplatform CleverKids.

Bronnen: eurekaleuven.be, gezondheid.be

