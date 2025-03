Plagen of pesten: kent een kind het verschil wel?

Wanneer spreken we over pesten? Waar ligt de grens met plagen? En hoe maak je je kind dat duidelijk? We vroegen het aan Weerbaarheidscoach Anne Mortelmans.

Je hebt pesten en je hebt plagen. Maar wat is het verschil?

Plagen

De geplaagde is niet steeds dezelfde persoon. De ene dag wordt de ene eens geplaagd, de andere dag de andere.

persoon. De ene dag wordt de ene eens geplaagd, de andere dag de andere. Niemand voelt zich heel de tijd sterker dan de ander.

voelt zich heel de tijd dan de ander. Het stopt ook wanneer de geplaagde aangeeft dat het echt niet meer leuk is.

ook wanneer de geplaagde aangeeft dat het echt niet meer leuk is. Plagen gebeurt vaak uit vriendschap of om aandacht te krijgen van iemand die je stiekem wel heel erg leuk vindt. Weet je wel: ‘meisjes plagen is liefde vragen …’

van iemand die je stiekem wel heel erg leuk vindt. Weet je wel: ‘meisjes plagen is liefde vragen …’ Af en toe een beetje onschuldig heen en weer plagen zorgt ervoor dat een kind een zekere sociale weerbaarheid opbouwt.

Pesten gaat een stap verder

De pester wil steeds hetzelfde slachtoffer echt kwetsen.

echt kwetsen. Het gebeurt niet één keertje, maar keer op keer.

Ook als je duidelijk laat blijken dat je het niet leuk vindt, gaan ze door.

De pester voelt zich steeds machtiger dan de gepeste.

dan de gepeste. Pesters kiezen vaak iemand uit waarvan ze denken dat hij zich minder goed zal kunnen verdedigen. Omdat hij of zij meer verlegen is, minder populair is in de groep of het niet zal durven vertellen aan iemand die hem of haar kan helpen. Als de gepeste of de omstaanders niet reageren of zelfs meedoen, zal de pester zich steeds sterker voelen en de gepeste steeds machtelozer.

Het doel van de pesters is meestal om erbij te horen in de groep. Ze willen cool zijn. Erbij willen horen zou niet ten koste van anderen mogen gaan. Want de pester doet de gepeste echt pijn, zowel lichamelijk als psychologisch.

Verschillende vormen van pesten:

fysiek : iemand pijn doen door te duwen, te slaan, te stampen, …

: iemand pijn doen door te duwen, te slaan, te stampen, … verbaal: iemand uitschelden, bedreigen, vernederen, …

iemand uitschelden, bedreigen, vernederen, … materieel : spullen van iemand afpakken of stukmaken (de boekentas of turnzak verstoppen bijvoorbeeld), stelen, …

: spullen van iemand afpakken of stukmaken (de boekentas of turnzak verstoppen bijvoorbeeld), stelen, … relationeel: roddelen of kwaadspreken over iemand, iemand uitsluiten (een kind niet laten meespelen bijvoorbeeld), …

roddelen of kwaadspreken over iemand, iemand uitsluiten (een kind niet laten meespelen bijvoorbeeld), … digitaal: cyberpesten (via de smartphone, laptop, …)

Kan plagen pesten worden?

Soms gebeurt het dat iemand die plaagt voelt dat hij populair wordt omwille van zijn ‘grapjes’. Die zogenaamde ‘grapjes’ kunnen zeker ontaarden in pestgedrag. Het is daarom belangrijk dat het verschil voor alle partijen duidelijk is, want de gevolgen van pesten zijn namelijk veel groter.

Klopt het dat kinderen vaak het verschil niet kennen tussen plagen en pesten?

Anne Mortelmans: “Ik denk dat dat inderdaad een heel moeilijke is voor kinderen, want ja, wat is plagen en wat is pesten? Is een duwtje in de rij plagen of pesten? Het gaat onder andere over de frequentie, het verschil in machtsverhouding en de intentie van het andere kind. Maar zeker ook hoe degene die geplaagd of gepest wordt, zich voelt. Soms is dat gevoel afhankelijk van wat dat kind die dag al heeft meegemaakt. Dat noemt men ook wel het ‘Broken Cookie’-fenomeen (van Jürgen Peeters).”

Tip voor ouders

Als je kind thuis toegeeft dat hij gepest wordt, is het belangrijk dat je hem serieus neemt. Luister goed, laat hem zijn verhaal vertellen en maak duidelijk dat hij boos, bang en verdrietig mag zijn.

Met dank aan Weerbaarheidscoach Anne Mortelmans

Bron: watwat.be, heutinkvoorthuis.nl

