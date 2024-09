Terug naar school: pimp je schoolboeken

De eerste schoolweek betekent ook: boeken kaften. Je kunt het natuurlijk op de traditionele manier aanpakken, maar hier en daar een extraatje maakt het allemaal een stuk persoonlijker. Op het to-dolijstje: pimp je schoolboeken, en wel met deze voorbeelden.

Schoolboeken pimpen doe je zo

Boeken kaften op een originele manier

De school vraagt waarschijnlijk om de boeken te kaften om ze te beschermen. Heerlijk duurzaam, dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Niemand heeft echter gezegd dat kaften saai moet zijn. Profiteer ervan en maak er helemaal je eigen ding van!

Nood aan een opfrissingscursus boeken kaften? Ga aan de slag met deze overzichtelijke handleiding van Klasse of volg de stappen in onderstaande video.



Pak je boeken in

Je hebt tegenwoordig best wat keuze als het gaat om kaftpapier. Kiest je kind een papiertje met z’n lievelingsdier, z’n favoriete voetbalclub of de helden uit de nieuwste televisieserie? Is zoon- of dochterlief toch niet tevreden met het aanbod? Dan kun je ook op zoek gaan naar stevig inpakpapier als alternatief. Gewoon bruin kraftpapier vormt ook een fijne basis. Je boek is dan beschermd, maar het personaliseren moet nog beginnen.

Tip: hou je van recyclage? Gebruik dan een (bruin) papieren tasje dat je in de winkel kreeg.

Tapen maar

Ga aan de slag met verschillende kleuren washi tape en laat je creativiteit de vrije loop. Je kunt je schoolboeken pimpen door de hele kaft vol te kleven of het net rustig houden met enkele stroken. Washi tape is ook ideaal om de randen van je schrift of boek te verstevigen. Multifunctioneel!

Mooie letters

Haal je beste handlettering skills naar boven om de naam van je kind op het boek te schrijven of het vak waar het boek over gaat. Is dit niets voor jou of gaat het te traag? Maak dan gebruik van letterstempels. Dat gaat een stuk vlotter en het ziet er even cool uit.

Cover ze met stof

Een alternatief voor kaftpapier is stof. Je leest het goed, de creatieve mama’s kunnen hun hartje ophalen. Eigenlijk doe je hetzelfde als met papier, maar in de plaats van alles vast te maken met plakband, naai je alles aan elkaar en maak je een soort cover. Je schoolboeken pimpen met stof is origineel, je hebt veel keuze in leuke stofjes en het is erg duurzaam. Omdat veel boeken dezelfde afmetingen hebben, gebruik je de covers het volgende jaar gewoon opnieuw.

Op de blog van Liebest vind je drie verschillende manieren om boeken te kaften met stof.

Tip: zijn er vlekken op de cover, dan stop je de stof in de wasmachine. Easy!

