Uitstelgedrag bij je tiener? Zo pak je het aan

‘Ik doe het straks of morgen wel’. Het zal je niet verbazen dat pubers uitblinken in uitstellen. Dat geldt niet alleen voor schoolwerk, maar ook voor de kleine taakjes in huis. Stelt je tiener alles uit? Zo krijg je hem gemotiveerd.

Je hebt natuurlijk ook volwassenen die graag alles uitstellen, maar pubers zijn er meester in. Moet je tiener dus eigenlijk zijn kamer opruimen, maar komt er ineens de vraag om te gaan voetballen, dan is dat laatste natuurlijk veel belangrijker en aantrekkelijker.

Hoe komt dat? Door iets uit te stellen krijg je eigenlijk een dubbele beloning: je hoeft het vervelende taakje niet te doen én je kunt iets leukers in de plaats doen. Het is dus zaak om die impulsiviteit of die neiging om dat andere te doen dat in je opkomt af te remmen. En daar ligt bij pubers de moeilijkheid. Die onderdrukking gebeurt in de prefrontale cortex en dit gebied is bij pubers en adolescenten nog niet helemaal ontwikkeld.

Uitstelgedrag thuis en op school

Dat neemt niet weg dat je er gek van wordt. Op elke vraag om iets te doen komt hetzelfde antwoord: ‘dat doe ik straks wel’. Uitstellen, of procrastineren, is van alle tijden, maar we kunnen er niet omheen dat er tegenwoordig veel meer afleiding is dan vroeger. De smartphone en de andere alomtegenwoordige beeldschermen bieden op elk moment een alternatief dat duizendmaal plezanter is dan huiswerk of andere vervelende taakjes.

Het zal je dan ook niet verbazen dat huiswerkbegeleiding steeds populairder wordt. Studiecoaches helpen je kind niet alleen met de leerstof, maar brengen ook de juiste studiemethode bij en leren plannen. Vaak vindt die huiswerkbegeleiding op locatie plaats, zodat je zeker weet dat er geen afleiding mogelijk is. Ook samen studeren in de bibliotheek of andere plekken in de stad is in trek. In Nederland ontwikkelde een bibliothecaris Studyshare, waar je een vast ritme volgt van drie keer 45 minuten studeren met steeds een verplicht kwartier pauze. Alles om dat uitstelgedrag de kop in te drukken.

Uitstelgedrag aanpakken: routine en plannen

Uitstellen is menselijk, maar toch zijn er een aantal dingen die je kunt doen om je tiener te helpen zijn gedrag aan te passen:

Om te beginnen helpt het om routines in te bouwen. Vergelijk het gerust met een avondroutine voor het slapengaan. Na een tijdje is het een automatisme geworden voor je kind en denkt hij er niet meer over na. Zo kun je ook een naschoolse routine installeren waarin huiswerk maken een belangrijke pijler is.

In het weekend of in de vakantie kunnen ook huishoudelijke taakjes deel van die routine zijn. Elke ochtend meteen na het ontbijt de vaatwasmachine uitladen bijvoorbeeld.



Ook het maken van een planning helpt om uitstelgedrag te vermijden. In de planning neem je namelijk niet enkel de (studie)taken op, maar ook de welverdiende ontspanning. Hou er wel rekening mee dat ook de planningsvaardigheden zich in de prefrontale cortex in de hersenen bevinden, het gebied dat bij pubers nog niet helemaal ontwikkeld is. Bij het plannen en organiseren heeft je tiener vaak extra hulp nodig.

