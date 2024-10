Tieners opvoeden: deze boeken beantwoorden je vragen

Met kleine kinderen in huis heb je vast enkele opvoedboeken in je boekenkast staan voor als je het even niet meer weet. Ook tieners en pubers kunnen soms een handleiding gebruiken. Wij maakten een lijstje van handige boeken die al jouw vragen over tieners opvoeden beantwoorden.

Het lijkt alsof het gisteren was dat je luiers aan het verversen was en ineens is daar de altijd hongerige, licht ruikende puber die zijn schouders ophaalt en met deuren smijt. Als je soms nood hebt aan een handleiding of gewoon graag inzicht krijgt in wat zich in het brein van je puber afspeelt, dan komen deze boeken zeker van pas.

Boeken over tieners opvoeden

Het puberende brein – Eveline Crone Het puberende brein – Eveline Crone € 20,99 – Standaard Boekhandel We starten meteen met hét standaardwerk dat je in huis moet halen als je kinderen pubers worden. Eveline Crone geeft een duidelijke inkijk in hoe het puberbrein werkt en legt het gedrag van je tiener uit aan de hand van dagdagelijkse vraagstukken. Ze laat je zien dat het niet enkel een periode is waarin je tiener moeilijk gedrag vertoont, maar ook eentje waarin je puber ontdekt wie hij is en hoe hij zijn plek vindt in de maatschappij. Een aanrader! Shop het hier.

We mochten het boek al lezen en zijn zelf grote fan!

Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten – Huub Nelis en Yvonne Van Sark Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten – Huub Nelis en Yvonne Van Sark € 29,99 – fnac Hoe de ontwikkeling van jongeren verloopt tussen hun 10de en 25ste, dat lees je in dit boek. Het staat vol herkenbare voorbeelden en praktische tips, met speciale aandacht voor de grootste risicofactoren op deze leeftijd: een overprikkeld brein, schermtijd, stress en slaap. Shop het hier.

Luisteren naar pubers – Lieke Kalhorn Luisteren naar pubers – Lieke Kalhorn € 22,50 – Bol. Een goede relatie opbouwen met je puber lijkt niet makkelijk, maar is zeker niet onmogelijk. Door actief te luisteren en te vertellen over je eigen behoeften, kom je samen tot werkbare oplossingen. Het is een vlot leesbaar boek met voorbeelden waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Shop het hier.

Handboek voor beginnende puberouders – Saskia Smith, Martine de Vente Handboek voor beginnende puberouders – Saskia Smith, Martine de Vente € 18,95 – Standaard Boekhandel Dit boek gaat over leven en overleven met pubers. De oprichtsters van ‘Tis hier geen hotel’ nemen je op een nuchtere en humoristische manier mee in deze nieuwe, leuke, maar soms ook turbulente fase van de puberteit. Shop het hier.

Pubers zijn leuk – Tischa Neve Pubers zijn leuk – Tischa Neve € 20,95 – Standaard Boekhandel De puberteit is de fase van losmaken en loslaten, maar net dan hebben je kinderen je nog hard nodig. Het is onze taak als ouder om onze wispelturige puber goed te begeleiden te begrijpen, en daar helpt dit boek je mee. Geen theoretisch boek over het puberbrein, maar inspiratie bij tieners opvoeden. Shop het hier.

De pubertijd – de zeven stappen naar succesvol ouderschap – Hedvig Montgomery De pubertijd – de zeven stappen naar succesvol ouderschap – Hedvig Montgomery € 20,00 – Bol. Dit boek van de Noorse opvoedgoeroe Hedvig Montgomery helpt je de band te bewaken met je kind, terwijl je ook leert loslaten. Een boek vol herkenbare situaties en handige tips voor iedereen die wat hulp kan gebruiken bij de opvoeding van zijn tiener. Shop het hier.

Help, ik heb een puber – Kluun Help, ik heb een puber – Kluun € 22,50 – Bol. Dit boek is niet enkel een survivalgids voor ouders van pubers, maar tegelijk ook een ode aan onze tieners. Shop het hier.

Meer weten over tieners?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!