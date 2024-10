Ben jij een boomer of millennial? Reis mee door de verschillende generaties

Noemt jouw puber je ook weleens boomer, dan is dat waarschijnlijk omdat hij je een beetje suf of ouderwets vindt. De kans dat je ook effectief tot de generatie (baby)boomers behoort is relatief klein. Maar hoe zat dat nu weer, met al die verschillende generaties?

De verschillende generaties op een rijtje

De boomers, of babyboomers, geboren tussen 1946 en 1960

De meeste babyboomers genieten intussen van een welverdiend pensioen. Ze komen uit een periode van welvaart en wederopbouw na de woelige oorlog. Omdat het zo goed ging, konden ze zich volledig toespitsen op hun eigen ontwikkeling. Ze kwamen op voor hun rechten, verzetten zich tegen de kerk en geloofden in een vrije moraal.

Generatie X, geboren tussen 1961 en 1980

De volgende generatie werd naast X ook wel niks genoemd. Ze zijn nu nog aan het werk of nemen de zorg voor hun ouders op kleinkinderen op hen. Zij hebben andere tijden gekend, zeker in hun adolescentie. Omdat het economisch niet goed ging en er veel werkloosheid heerste, werden ze bestempeld als de verloren generatie.

Ook het aantal scheidingen viel op in deze periode. De babyboomers hielden er andere gedachten op na wat seksualiteit betrof en gingen massaal uit elkaar. Dat had een effect op de generatie X, hun kinderen, die een huwelijk bewust uitstelden.

De Millennials of Generatie Y, geboren tussen 1981 en 1995

Deze groep heeft zich gesetteld of is ermee bezig, want veel onder hen willen de stap naar de echte volwassenheid zo lang mogelijk uitstellen. Zij groeiden op in tijden van economische voorspoed en waren getuige van de grote sprongen die de technologie maakte.

De wereld wordt kleiner voor deze groep. De brief die voor de vorige generaties enkele dagen onderweg was, maakt plaats voor een e-mail of een sms die in amper één seconde aan de andere kant van de wereld belandt.

Deze generatie millennials wordt ook wel de generatie ‘me’ genoemd omwille van een vorm van egoïsme die toeneemt in een wereld die steeds asocialer wordt. De eigen persoon komt op de eerste plaats. Ze trouwen nog later of helemaal niet.

Generatie Z, geboren na 1995

Deze generatie zit nog op school, maar heeft al heel wat meegemaakt. Hun wereld zit letterlijk in hun broekzak. Met de smartphone kunnen ze alles: het is een telefoon, maar tegelijkertijd een minicomputer, een fototoestel, een muziekspeler en een wekker … Ze staan ermee op en gaan ermee slapen.

Generatie Z is het gewoon om van alles tegelijk te doen, liefst met verschillende schermen. Multitasken is hun talent, maar tegelijkertijd kunnen ze zich moeilijk lang concentreren.

Hoe deze generatie zich zal ontwikkelen, zal de toekomst uitwijzen. De verwachtingen van de voorgaande generaties liggen hoog, ondanks het feit dat hun toekomst er niet altijd rooskleurig uitziet. Kunnen zij bijvoorbeeld de klimaatcrisis een kopje kleiner maken?

Generatie Alpha, geboren na 2010

De nieuwste generatie, een deel is nog niets eens geboren! Erg veel kunnen we dus nog niet zeggen, maar dat het om échte digital natives gaat is een feit. Technologie hoort bij hun levensstijl en alles moet snel gaan. De nieuwe generatie heeft het bijgevolg moeilijk om geduld op te brengen.

Aan hun omgang met technologie, maar ook aan hun nood aan zingeving zien we dat het mini-millennials zijn. Net zoals de vorige generatie liggen ze wakker van de klimaatverandering, maar ook onderwerpen als diversiteit en inclusie liggen hen nauw aan het hart.

Generatie Alpha zou weleens een generatie van ondernemers kunnen worden. 57% van de 12-14-jarigen wil heel graag een eigen bedrijf starten. De toekomst is verzekerd!

Bronnen: theschoolofmarketing.be, peacefortalent.be, driessen.nl, frankwatching.com

