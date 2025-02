Nieuwe Generatie Z op de werkvloer: lui en ongemotiveerd?

Of Generatie Z wel klaar is voor de werkvloer, dat wordt al eens in twijfel getrokken. Ze zouden lui zijn en ongemotiveerd. Maar is dat wel zo? Of hebben ze gewoon andere prioriteiten en kiezen ze bewust voor een gezonde work-life balance? Maak kennis met Gen Z!

Wie is de Generatie Z?

Generatie Z komt meteen na de millennials. Het zijn mensen die geboren zijn tussen ongeveer het midden van de jaren 1990 tot het begin van de jaren 2010. Ze zijn nu dus ergens halverwege de twintig en maken hun intrede op de arbeidsmarkt.

De generatie wordt gezien als lui en minder flexibel. Ze werden namelijk opgevoed door de zogenaamde curlingouders, die alle obstakels die op hun pad kwamen probeerden weg te vegen. Zo leerde deze generatie minder goed omgaan met pijn of teleurstellingen en worden ze wel eens ‘rubbertegelkinderen’ of ‘sneeuwvlokjes’ genoemd.

Wat vindt Gen Z belangrijk in het werk?

De Generatie Z heeft dus hoge verwachtingen, ook als het op een job aankomt. Ze zijn anders dan de vorige generaties en willen bewuste keuzes maken. Anders dan de millennials, die de arbeidsmarkt op kwamen in tijden van hoge werkloosheid, heeft Gen Z de mogelijkheid om wat kritischer te zijn en enkel te kiezen voor wat goed voelt.

Zo willen ze dat hun job bij hun leven past, in plaats van omgekeerd. Ze kiezen minder vaak voor een voltijdse of 9-to-5 job en hechten meer belang aan een gezonde work-life balance. Ook al lijkt het dat deze generatie altijd verbonden is dankzij de nieuwe technologieën, toch betekent dat niet dat ze altijd willen werken.

Hun prioriteiten:

flexibel kunnen zijn: Gen Z houdt van flexibele uren, thuiswerken en de mogelijkheid om zelf de werkweek in te kunnen delen.

kunnen zijn: Gen Z houdt van flexibele uren, thuiswerken en de mogelijkheid om zelf de werkweek in te kunnen delen. mentale gezondheid : de nieuwe generatie is zich bewust van haar mentale gezondheid en zet die graag op de eerste plaats. Ze willen minder stress en een gezonde work-life balance. Als het even niet gaat, durven ze hier openlijk voor uit te komen.

: de nieuwe generatie is zich bewust van haar mentale gezondheid en zet die graag op de eerste plaats. Ze willen minder stress en een gezonde work-life balance. Als het even niet gaat, durven ze hier openlijk voor uit te komen. zichzelf kunnen zijn: dit is een erg diverse generatie, wat religie, gender en ras betreft. Ze willen werken in een diverse werkomgeving.

kunnen zijn: dit is een erg diverse generatie, wat religie, gender en ras betreft. Ze willen werken in een diverse werkomgeving. in vrije tijd investeren: om zich goed in hun vel te voelen, is vrije tijd en ontspanning belangrijk. Ze willen dus liefst een job die hen de vrijheid geeft om een hobby uit te oefenen.

investeren: om zich goed in hun vel te voelen, is vrije tijd en ontspanning belangrijk. Ze willen dus liefst een job die hen de vrijheid geeft om een hobby uit te oefenen. gebruik van technologie: Gen Z is groot geworden met technologie en gebruikt die dan ook veelvuldig. Niet om de hele tijd te werken, maar wel om werk en persoonlijk leven beter in balans te houden en te organiseren, zodat ze minder last hebben van stress.



Leer Generatie Z beter kennen

De oudere generatie noemt hen lui en ongemotiveerd en bepaalde werkgevers hebben problemen met hun -in hun ogen- onrealistische eisen. Er heerst een conflict tussen de verschillende generaties en dat is vooral te wijten aan onwetendheid en onbegrip. Toch heeft de nieuwe generatie heel wat te bieden.

Hun voordelen:

erg ondernemend, met dank aan succesvolle ondernemers in het buitenland, maar ook dichter bij huis verschillende vloggers of app-ontwikkelaars.

erg leergierig

creatief



De nieuwe generatie wil echt wel werken, maar de manier waarop is wat anders. Het is dus belangrijk om elkaar te leren kennen. Elke generatie heeft zijn eigen prioriteiten en problemen, maar als iedereen zijn best doet, kunnen we veel van elkaar leren.

