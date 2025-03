5 lezeressen openhartig over hun seksleven na hun vijftigste

Anno 2025 stellen dat je seksleven dood en begraven is vanaf een bepaalde leeftijd? Zó passé. Dat het anders, intiemer, soms moeilijk, maar ook spannend kan zijn, daar weten deze lezeressen alles van. Hun openhartige getuigenissen over hun seksleven na hun vijftigste lees je hier.

Mieke (55) is blij met het begrip van haar man

“Na mijn burn-out lukt klaarkomen me niet meer zo goed. Ik geniet nu meer van de affectie, intieme aanrakingen en knuffels. Gelukkig heb ik een begripvolle man die beseft dat het niet aan hem ligt dat ik niet meer zo gemakkelijk een orgasme bereik.”

Voor Yvonne (73) zorgt seks voor een speciale ontroering en intimiteit

“Ik kom uit de tijd waar seksuele voorlichting enkel ging over de gevaren, niet over het plezier. Uit de tijd dat mannen niet wisten wat de clitoris was en orale seks een uitzondering. Ik heb me vaak doodverveeld in bed met mannen die seks hadden alsof ze op de fiets stapten. En, het ergste: ik durfde niet te zeggen wat ik wilde. Als je verliefd bent en jong, ben je te verlegen om in bed aanwijzingen te geven. Het is geen autorijles: wat meer naar links, wat meer draaien, iets hoger.

Naarmate ik ouder werd, maakte ik me minder ongerust over wat die andere van mij dacht. Waarschijnlijk dacht zo’n man helemaal niks over mij. Ik vind seks niet slechter worden met de jaren. Ik weet wat je er wel of niet van kunt verwachten. En ja, de frequentie is verminderd. Maar iedere keer dát het gebeurt, galmen alle vorige keren met die persoon mee. Voor mij zorgt seks voor speciale ontroering en intimiteit, het is meer dan dat geweldige orgasme. Dat kan ik mezelf ook nog wel bezorgen. Het gaat om wat je deelt met iemand, de humor, de liefde. En hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat wordt.”

Of je nu twintig jaar bent of vijftig, de seksuele ontdekking met een nieuw lief is even intens!

Sonja (54) kan weer pijnloos vrijen

“Ik heb erg gesukkeld met mijn menopauze. Ik had altijd regelmatig gevreeën met mijn man en dat heel fijn gevonden, maar plots was mijn lust weg. En nog erger: als we dan toch eens seks hadden, deed hij me pijn. Toen mijn gynaecologe me vertelde over vaginale droogte, en dat dat helemaal normaal was op mijn leeftijd, veranderde alles. Twee keer per week breng ik nu een vaginale suppo in met vrouwelijke hormonen en onze problemen zijn volledig opgelost. Ik heb geen pijn meer tijdens het vrijen. We zijn dertig jaar samen en mijn sexdrive is weer helemaal terug.”

Tina (55) herontdekte seks toen ze single was

“Pas na mijn echtscheiding genoot ik weer van seks. Toen ik single was, nam ik de tijd om mijzelf te herontdekken. Dankzij een aantal dates weet ik nu heel goed wat voor mij werkt en wat niet. Daar rust zo’n taboe op, maar het is zo belangrijk.”

Françoise (54) vrijt de pannen van het dak met haar nieuwe partner

“Vier jaar geleden leerde ik mijn nieuwe lief kennen en ik kan je zeggen: of je nu twintig jaar bent of vijftig, die seksuele ontdekking is even intens! Natuurlijk kan ik me af en toe verliezen in hoe ik eruitzie: als ik op mijn knieën zit en naar mijn buik en borsten kijk, denk ik met weemoed terug aan mijn lijf van vroeger. Maar dat zit in mijn hoofd, niet in het zijne. Ik heb dankzij hem geleerd op een andere manier naar mijn lichaam te kijken. Als er mensen zijn die zeggen dat je seksleven na je vijftigste dood is, dan spreek ik dat tegen. Soms twee keer per week, soms elke dag en evengoed een week of twee niet: mijn frequentie is exact hetzelfde als toen ik jong was. Gewoon wat bewuster de tijd nemen, dat is belangrijk, voor ons allebei.”

