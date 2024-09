Mindfulness: 5 apps om je gedachten tot rust te brengen

Mindfulness is niet meer weg te denken uit onze huidige stresscultuur. Dankzij die onderbouwde aandachtstraining leer je bewust aandacht geven aan ‘wat er hier en nu is’. Ideaal om even tot rust te komen en al je gedachten op een rijtje te zetten. Wij lijsten alvast 5 fijne mindfulness-apps voor je op.

Wat is mindfulness?

‘Mindful’ zijn betekent dat je je volledig bewust bent van het moment. Het is de kunst van het leven in het ‘hier en nu’, zoals je spontaan kunt hebben bij intense ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan de smaak van je favoriete gerecht, de eerste noten van je lievelingsliedje of de warmte van een prachtige zonsondergang. Je gaat op in het moment, je aandacht gaat enkel uit naar die specifieke ervaring en je gedachten zijn even stil.

Bij mindfulness stuur je jouw aandacht bewust, waardoor je aanwezig bent in het moment en je ervaringen intenser worden. Wanneer je je aandacht kunt sturen, kun je ook afstand nemen van stresserende of chaotische gedachten. Je leert anders omgaan met onaangename gedachtepatronen.

Dankzij mindfulness kun je dus bewuste keuzes maken, net omdat je die afstand en je grenzen beter kunt bewaken. Je ervaart minder stress en meer ontspanning.

Waarom is mindfulness goed voor je?

Mindfulness is een eeuwenoude techniek waarvan de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is:

Mindfulness voor thuis: 5 apps

In principe is mindfulness een vorm van meditatie. Vaak bieden mindfulness-apps dan ook meditatie-oefeningen aan. En nog meer dan dat: relaxerende muziek of podcasts over mindfulness vind je er dikwijls in terug. Het is aan jou om uit te proberen welke app goed bij je past.

1. Headspace

Deze kleurrijke app werd opgericht door een voormalige boeddhistische monnik en is zo eenvoudig dat je in een mum van tijd de basis van mindfulness leert. Hij biedt lange en korte meditaties aan en verschillende cursussen die je in enkele weken tijd begeleiden naar bijvoorbeeld minder stress. Eén van de populairste apps, want hij telt miljoenen gebruikers wereldwijd.

Download in de App Store en Google Play Store.

2. Simple Habit

De app Simple Habit is veelbelovend voor wie alle, maar dan ook echt àlle, soorten van mindfulness wil verkennen. Eerste keer? Personaliseren is de boodschap. Je maakt enkele keuzes tussen onderwerpen, maar je kunt ze ook allemaal aanduiden. Er zijn sessies over stress, angsten en productiviteit, maar ook over depressie, gezondheid, intimiteit en veel meer.

Download in de App Store en Google Play Store.

3. Insight Timer

Insight Timer mocht al heel wat awards in ontvangst nemen. De app heeft een gigantische bibliotheek aan geleide Engels- en Nederlandstalige sessies om te leren mediteren en je gedachten tot rust te brengen, maar je kunt ook lezingen, gesprekken en podcasts door de wereldtop op het gebied van mindfulness beluisteren.

Download in de App Store en Google Play Store.

4. Aura

Volgens Aura heeft iedereen recht op een goede start van de dag, maar ook op een goed einde natuurlijk. Je kunt de app op welk moment dan ook gebruiken. Wil je stress en angsten verminderen? Met gepersonaliseerde en geoptimaliseerde sessies van 3 minuten ben je al goed op weg. Daarnaast kun je ook je ervaring altijd quoteren, zo leert de app meer over je stress -en angstenlevels, en wordt de volgende sessie nog beter.

Download in de App Store en Google Play Store.

5. Calm

Elke dag heeft deze app een nieuwe dagelijkse dosis mindfulness voor je klaarstaan. De naam zegt het zelf: kalm. De focus ligt dan ook op volledig ontspannen, voor je je dag begint of na een lange dag als je in je bed kruipt. Voor die laatste hebben ze nog een extraatje, want Calm heeft meer dan 100 verhaaltjes voor het slapengaan. Bovendien houdt de app ook bij hoeveel tijd je spendeert aan mediteren en berekenen ze welke sessies het beste bij jou passen.

Download in de App Store en Google Play Store.

Bron: Centrum voor Mindfulness – Tekst: Yente Paesmans en Jolien Thieleman

