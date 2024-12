De ziekte van Alzheimer: 5 tips om in verbinding te blijven met je geliefde

De ziekte van Alzheimer treft niet alleen de patiënt, maar evengoed de naasten: de partner, de kinderen, broers en zussen, vrienden… Vijf tips om met elkaar in verbinding te blijven.

4 vragen over de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer en dementie worden vaak in één adem genoemd, maar dat is volgens Olivier Constant, stafmedewerker belangenbehartiging en sensibilisering van Alzheimer Liga Vlaanderen, niet helemaal juist. “Dementie is eigenlijk een overkoepelende term voor meer dan vijftig ziektes die de hersenen treffen. De ziekte van Alzheimer is er daar ‘slechts’ één van. Het is wel de meest voorkomende aandoening, zeker bij ouderen: ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn bijvoorbeeld FTD (frontotemporale dementie), vasculaire dementie en Lewy body dementie.”

Wat is de ziekte van Alzheimer dan precies?

“De ziekte van Alzheimer is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die voornamelijk cognitieve functies treft. Denk daarbij aan het geheugen, het denkvermogen, de taal, het karakter en het gedrag. Medisch gezien werd de oorzaak tot vandaag vooral gezocht in abnormale eiwitophopingen, zoals bèta-amyloïde en tau-eiwit, in de hersenen – eiwitplaques in het medische jargon. Die beschadigen zenuwcellen en verstoren de werking tussen de hersencellen.”

Hoe kun je de ziekte herkennen?

“Een van de eerste kenmerken is het kortetermijngeheugen dat steken laat vallen. Meestal kunnen mensen met de ziekte van Alzheimer nog wel herinneringen van twintig, dertig, veertig jaar geleden navertellen, maar weten ze niet wat ze gisteren hebben gegeten. Daarnaast zien we vaak veranderingen in het gedrag (bijvoorbeeld heel onrustig of ongeremd zijn), taalmoeilijkheden (niet op woorden komen, een verhaal twee of drie keer opnieuw vertellen, schrijffouten maken) en een verstoord denkvermogen (zich vergissen van tijd, moeilijk beslissingen kunnen nemen).

Veel mensen gaan zich ook terugtrekken, zeker wanneer er nog geen diagnose is. Uit angst om door de mand te vallen en omdat er nog steeds een taboe rust op dementie. Doorgaans duurt het een jaar vooraleer patiënten tegen hun partner, familie of vrienden durven te vertellen wat er aan de hand is.”

Kan je iets doen om de ziekte van Alzheimer te voorkomen?

“Toch wel. Recent wetenschappelijk onderzoek leert ons dat 40 tot 45 procent van de gevallen zou voorkomen kunnen worden door in te zetten op preventie en het voorkomen van zogenaamde risicofactoren. Denk maar aan roken, te veel alcohol, te weinig beweging en te veel stress. Met andere woorden: wat goed is voor het hart, is goed voor de geest. Heel wat mensen denken dat de ziekte van Alzheimer erfelijk is. Dat kan, maar dat is eerder zeldzaam. “

De ziekte is progressief, wat betekent dat de klachten alleen maar toenemen.

“Klopt. Op dit moment bestaat er geen medicijn dat de ziekte van Alzheimer kan voorkomen of genezen. Er zijn enkele medicijnen die de aandoening kunnen vertragen, maar het evolueert bij iedereen anders. We zien dat mensen gemiddeld acht jaar met de ziekte leven. Zolang er geen effectief geneesmiddel is, blijft de mens het beste medicijn.”

5 tips om te blijven verbinden met je dierbare

Neem niets uit handen en laat de persoon die de ziekte van Alzheimer heeft zoveel mogelijk zelf doen, met zo weinig mogelijk hulp. Moedig aan om (samen) activiteiten te doen die hij/zij leuk vindt en nog goed kan. Denk maar aan wandelen, handwerken, knutselen… Zo voelt die zich minder onzeker. Betrap je de persoon met Alzheimer op een foutje of een vergissing? Dan lijkt het logisch om hem/haar te verbeteren, maar daardoor kan die zich onzeker en somber voelen. Beter is om niets te zeggen, tenzij het natuurlijk van levensbelang is. Routine is doorgaans erg belangrijk voor wie de ziekte van Alzheimer heeft. Hou je daar dus aan vast en vermijd (te) veel veranderingen. Mensen met de ziekte van Alzheimer schamen zich, zeker in het begin, voor hun vergeetachtigheid en hebben de neiging zich terug te trekken, of zelfs te af te zonderen. Maar eigenlijk moet je het tegenovergestelde doen: blijf afspreken met familie en vrienden. Daardoor voelen ze zich minder snel ‘uitgesloten’.

