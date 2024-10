Niet eten of drinken vooraleer je bloed laat afnemen: is dat eigenlijk wel nodig? We vroegen aan de huisarts wanneer je best nuchter blijft voor een bloedonderzoek, en wat dat dan precies betekent.

Nuchter voor een bloedonderzoek?

Of je het best nuchter bent voor een bloedonderzoek, hangt af van wat er wordt onderzocht. Dr. Anouk Buelens-Terryn: “Worden je suikerwaarden geanalyseerd, dan moet je natuurlijk nuchter zijn. Anders is je suikerspiegel verhoogd en lijkt het misschien alsof je diabetes hebt. Ook om je cholesterol te bepalen, blijf je het best nuchter: dat wil zeggen dat je acht tot twaalf uur voordien niets meer mag eten of drinken. Water drinken mag nog wel. Dat is zelfs goed, want de bloedvaatjes zijn dan iets boller en dat is makkelijker om een bloedafname te doen. Moet je medicatie nemen, dan mag je die uiteraard ook innemen met een slokje water, in samenspraak met je arts.”

Eet, drink en leef de dagen voor je bloedafname zoals je gewoonlijk doet. Dat geeft uiteindelijk het eerlijkste beeld Dr. Buelens-Terryn

Standaard of uitgebreid?

Er bestaat niet zoiets als een standaard of een uitgebreid bloedonderzoek. Een arts is immers geen garagist. Dr. Anouk Buelens-Terryn: “Er wordt gekeken naar de klachten van de patiënt en op basis daarvan worden bepaalde analyses aangevraagd. Het liefst zijn die zo beknopt mogelijk, omdat je dan heel specifiek kunt nakijken waar de klachten eventueel vandaan komen.

Een heel uitgebreid onderzoek kan lichte afwijkingen aantonen, die in het geheel onbelangrijk zijn maar een patiënt wel ongerust kunnen maken. Die afwijkingen kunnen ook opduiken door de momentopname van het bloedonderzoek, of omdat het resultaat van een test ‘vals positief’ kan zijn. De uitslag lijkt dan licht afwijkend, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Bij vermoeidheid wordt bijvoorbeeld een vrij beperkt bloedonderzoek aangevraagd, als er weinig tot geen andere klachten zijn. Er wordt dan gekeken of de schildklier goed werkt en of er aanwijzingen voor suikerziekte of bloedarmoede zijn. Daarmee kan een arts het meeste aantonen of uitsluiten. Komt er niets uit het bloedonderzoek en houdt de vermoeidheid aan, dan kan de arts eventueel verder zoeken met een uitgebreidere bloedafname, of met een ander onderzoek. Vaak wordt hierbij ook levensstijladvies gegeven.”

Hoe wordt bloed geprikt?

Meestal wordt er in de arm bloed geprikt. De arts of verpleegkundige ontsmet het gebied rondom de ader, waarna er met een holle naald één of meerdere buisjes bloed worden afgenomen.

De plaats waar werd geprikt, wordt nadien afgedekt met een watje of pleister. Druk dat nog even aan om het bloeden te stelpen. Neem je bloedverdunners, dan kan het nabloeden wat langer duren.

Soms ontstaat er na een bloedafname een blauwe plek op de plaats waar geprikt is. De huid kan ook wat pijnlijk of stijf aanvoelen. Dit verdwijnt vanzelf. Je arm tijdelijk niet te zwaar belasten, kan helpen.

Uit: Libelle 22/2024 – Met dank aan huisarts dr. Anouk Buelens-Terryn

