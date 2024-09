Als je maar niet van je eczeem afraakt, dan kan een zalf met corticosteroïden de uitkomst bieden. Maar hoe veilig is zo’n cortisonezalf? En hoe gebruik je het?

Wat is eczeem?

Eczeem is een aandoening waarbij de huid ontsteekt. Hierdoor ontstaan rode, schilferige plekken die vervelend jeuken. Er zijn verschillende soorten, maar de bekendste is het atopisch eczeem, ook wel constitutioneel eczeem, neurodermitis of atopische dermatitis genoemd.

De huidaandoening is erfelijk en gaat vaak gepaard met andere allergieën zoals astma en hooikoorts, door de aanwezigheid van allergeen-specifieke IgE anti-lichamen.

Wanneer moet je ermee naar de dermatoloog?

Als de denkt eczeem te hebben, dan is het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is. In sommige gevallen gaat het om een aandoening die lijkt op eczeem, maar dat niet is. Denk maar aan psoriasis of een zonneallergie. Best is om daarom altijd contact op te nemen met een dermatoloog.

Hoe verzorg je eczeem?

Deze basistips kunnen alvast helpen om het eczeem te verzachten:

Probeer niet te krabben , zo vermijd je dat de jeuk erger wordt. Kun je je moeilijk bedwingen, vraag dan naar een anti-allergietablet.

, zo vermijd je dat de jeuk erger wordt. Kun je je moeilijk bedwingen, vraag dan naar een anti-allergietablet. Neem liever geen lange, hete baden of douches . Daarvan droogt je huid uit. Was je met een douche-olie of hypoallergene zeep.

. Daarvan droogt je huid uit. Was je met een douche-olie of hypoallergene zeep. Smeer je huid regelmatig in met een crème , geschikt voor de eczeemgevoelige huid, tegen het uitdrogen.

, geschikt voor de eczeemgevoelige huid, tegen het uitdrogen. Draag kleding uit materialen (zoals katoen of Lyocell) die goed absorberen en ademen . Stoffen waar je makkelijk in zweet zorgen voor meer jeuk.

. Stoffen waar je makkelijk in zweet zorgen voor meer jeuk. Breng tijd door in de zon (maar smeer je uiteraard goed in met zonnecrème). De zon heeft ontstekingsonderdrukkende eigenschappen en is dus goed tegen eczeem.

(maar smeer je uiteraard goed in met zonnecrème). De zon heeft ontstekingsonderdrukkende eigenschappen en is dus goed tegen eczeem. Hou huisdieren, tapijten en pluchen knuffels uit de slaapkamer.

uit de slaapkamer. Ontspan voldoende, want stress verergert eczeem.

Hoe veilig is een cortisonezalf?

Is het eczeem zo hardnekkig dat niets lijkt te helpen? Dan kan de dermatoloog je een cortisonezalf voorschrijven. Zo’n zalf bevat corticosteroïden die de ontsteking en de versnelde celdeling remmen. Ook verminderen ze roodheid en jeuk.

Cortisonezalven werden in de beginjaren, intussen zo’n vijftig jaar geleden, te lang gebruikt met te sterke middelen in die veel bijwerkingen veroorzaakten. Daarom kregen ze een slechte naam en tot vandaag vragen velen zich dan ook af of een zalf met cortisone wel veilig is. Dat is volgens online dermatologieplatform Skindr het geval: cortisonezalven zijn even veilig als andere zalven. Het eczeem is zelfs schadelijker dan de cortisonezalf, ook als er bijwerkingen optreden.

Hoe gebruik je een zalf met cortisone?

In de meeste gevallen smeer je de zalf twee keer per dag op de zone waar het eczeem zich voordoet. Nadien wordt dit in samenspraak met je dermatoloog afgebouwd naar één keer per dag en nog later naar twee tot drie keer per week. Soms is het nuttig om de cortisonezalf af te wisselen met een neutrale zalf die geschikt is voor de eczeemgevoelige huid.

De behandeling hangt altijd af van de plaats en de ernst van het eczeem. Een cortisonezalf smeer je dus pas na advies van je dermatoloog.

Bron: Skindr, skindr.com

