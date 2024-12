Zalig, die feestdagen! Alleen draaien je maag en darmen tijdens die periode vaak overuren. Sommige acties helpen om je eten te verteren, andere niet. De goeie vraag van vandaag: brengt een digestief de vertering makkelijker op gang? Maag- en darmspecialist prof. dr. Danny De Looze geeft antwoord.

‘Digestief’ als in ‘spijsvertering’?

Prof. dr. Danny De Looze: “De verwarring zit in het woord ‘digestief’. Dat komt van het Franse digérer, wat ‘verteren’ betekent. ‘Digestif’ betekent zelfs letterlijk ‘spijsvertering’. Veel mensen nemen na het eten nog een limoncello, een grappa of een cognac voor de gezelligheid, maar misschien ook omdat ze denken dat het de gerechten wat makkelijker zou laten zakken. Maar doet een glaasje limoncello je eten zakken? De marketingmachine rond een hippe Zweedse kruidenbitter verkondigt dat het de spijsvertering ook zou stimuleren, maar dat zijn evengoed loze beloften. Het klopt niet. Al deze alcoholische dranken hebben helaas niet dit resultaat. Sterker nog, het effect werkt indirect zelfs averechts.

Een glaasje limoncello helpt niet om je eten beter te verteren. Prof. dr. De Looze

Limoncello helpt je vertering niet

Prof. dr. Danny De Looze: “Een limoncello of calvados na de maaltijd heeft voor alle duidelijkheid geen enkel effect op het verteringsproces. Je maag en darmen ondervinden alleszins geen positieve invloed ervan. Boven op de glazen wijn die je misschien al bij de verschillende gerechten dronk, is dit afsluitend glaasje alcohol alleen maar een manier om je nog meer en nog sneller dronken te maken. En de alcohol maakt je ook lomer, en ook dat is niet bevorderlijk voor je vertering. Nog iets actief doen na het diner – een wandeling bijvoorbeeld – is wel effectief.”

Onze expert

Prof. dr. Danny De Looze is kliniekhoofd maag- en darmziekten in het UZ Gent. Hij schreef onder meer het interessante en zeer informatieve boek ‘Wat onze darmen ons vertellen’, dat je op een toegankelijke en no-nonsens manier wegwijs maakt in het spijsverteringsstelsel en vertelt over de impact ervan op je brein en je lichaam. Je kent prof. dr. De Looze ook van het PLAY4-programma ‘Topdokters’.

